Арахамия: коалиции с Тимошенко нет

Возможно, есть разговоры, но их и 3 года можно вести, говорит Арахамия.

"Слуга народа" в Верховной Раде не ищет коалиции с другими фракциями. Об этом сказал председатель фракции СН Давид Арахамия журналистам во вторник.

"Что касается коалиции с "Батькивщиной", у нас ее нет. Может, Юлия Владимировна с кем-то там общается, например, с кем-то в Офисе президента, но со мной она не говорила по этому поводу.

Какой-то депутат рядовой из ее фракции в интервью говорит, что мы уже год что-то общаемся. Потом Юлия Владимировна то как-то косвенно подтверждает", - сказал Арахамия.

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"Для того, чтобы была какая-то коалиция, надо коалиционное соглашение. Его надо обсуждать. Его же нельзя просто так подписать, надо будет проводить на фракции. Надо какую-то программу. Это большой процесс. Таких процессов я не вижу. Возможно, есть разговоры. Но разговоры можем и 3 года вести", - заявил нардеп.

"В теории мы можем иметь такую большую коалицию. Можем взять депутатские группы "Доверие", "За будущее", "Голос" и "Батькивщину" и сделать коалицию на 320 голосов. Такой проект существует в теоретическом плане. Но вы понимаете - дьявол в деталях, как говорится. Когда начнем рисовать какое-то коалиционное соглашение, то будем иметь много недоразумений.

Простой пример - рынок земли. Для нас это программа обещание. А для Юлии Владимировны - священная война", - добавил Арахамия.

Фракция "Слуги народа" в Верховной Раде насчитывает 245 депутатов. Монобольшинства в парламенте фактически не существует, сообщал Комитет избирателей Украины. С 247 депутатов СН регулярно голосуют 220.