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вторник, 01 октября 2019 11:19

Арахамия: Я даже не член партии "Слуга народа"

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Арахамия: Я даже не член партии &quot;Слуга народа&quot;
Давид Арахамия не лезет в партийные дела "Слуги народа", поскольку не является членом этой политсилы. Фото: УНІАН

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не является членом одноименной партии. В то же время он остается руководителем фракции.

Об этом он сказал в кулуарах.

"Нет такой информации (о сложении полномочий председателя фракции. - Gazeta.ua). Вчера мне многие об этом писали. Кто-то сочувствовал, кто-то радовался.

Когда Разумкова избрали спикером, он фактически председатель партии, и не может им быть, он тогда еще написал заявление об увольнении с должности председателя партии.

Я даже не член партии. Я председатель фракции. Кто-то из журналистов просто напутал. Чтобы его (Разумкова. - Gazeta.ua) снять с председателя партии, нужен съезд. Его снимать и назначать Корниенко (первый заместитель председателя фракции СН. - Gazeta.ua) - это было решено еще в начале работы Верховной Рады.

Почему кто-то спутал председателя партии с председателем фракции и началось", - рассказал Арахамия.

Нардеп добавил, что остается руководить фракцией.

"Я не иду", - заявил он.

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Партия "Слуга народа" в конце октября соберется на съезд. Среди запланированных вопросов - смена председателя партии, сообщил Александр Корниенко.

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01
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