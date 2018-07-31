Януковичу назначили адвоката, который защищал "беркутовцев"

Новый адвокат Александр Байдык будет просить у суда время на ознакомление с делом. Фото: Gazeta.ua

В суде о госизмене экс-президета Виктора Януковича назначили нового адвоката Александра Байдыка. Об этом он сказал журналистам во время технического перерыва в Оболонском суде.

По словам Байдыка, за заседаниями суда он не следил. Поэтому будет просить суд предоставить несколько месяцев для ознакомления с делом. Также выступает против назначения государственного адвоката, потому что Янукович отказался от помощи безплатного защитника.

Документы подписал с экс-президентом несколько недель назад. Где встречался с подсудимым в России не говорит, ссылаясь на адвокатскую тайну. Интересы Януковича Байдык будет представлять и в других делах.По информации журналистов, ранее он был защмитником"беркутовцев", которых обвиняют в расстрелах Героев Небесной Сотни на Майдане.

Судьи ушли на перерыв после того, как предыдущий адвокат Виталий Сердюк заявил о том, что сейчас в Минске находится его коллега Игорь Федоренко вместе со свидетелем защиты Аркадием Ярощуком - пилотом вертолета, которым Янукович 22 февраля 2014 летел из Харькова в Донецк. Сердюк начал настаивать на заслушивании этого свидетеля. После отказа суда в допросе и отводе судьи, он вышел из зала.

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30 июля, по делу о госизмене должны были начаться судебные дебаты. Из-за неявки адвокатов заседание перенесли на 31 июля. Екс-президента обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственной измене, пособничестве РФ. Ему грозит пожизненное заключение. 5 июля 2017 в эфире российского "Первого канала" Янукович заявил, что не хочет участвовать в судебном процессе.