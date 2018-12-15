Януковича в тюрьме называли хамом: экс-президент сел в 17 лет

Экс-президент Виктор Янукович дважды был в тюрьме. На фото с женой и двумя сыновьями. Фото: 24 канал

51 год назад, 15 декабря 1967, экс-президента Виктора Януковича впервые осудили за ограбление. 17-летнему Януковичу дали три года ограничения свободы.

Тогда срок наказания уменьшили до полутора лет через амнистию по случаю 50-летия Октябрьской революции.

Через три года, в 1970, Януковича обвинили в нанесении телесных повреждений средней степени во время драки. Суд дал юноше 2 года. Он вышел на свободу 8 июня 1972.

27 декабря 1978 президиум Донецкого областного суда отменил эти два приговора и закрыл дела за отсутствием состава преступления. Документы судебных обвинений исчезли. Всего в тюрьме Виктор Янукович провел три с половиной года.

Михаил Данилевич, который сидел вместе с экс-президентом, рассказывал журналистам, что в колонии тот держался отдельно от других.

"Помню день, как его привели в черной робе. На вид такая новая, блестела. А на ногах добротные ботинки. Держал небольшую матерчатую сумку. Наши главные по секции предупредили его сразу: "Живи, мужик, приобщайся для нашего общества. Никуда не вылезай без ведома". Так он и делал. Мылся, ел в столовых со всеми ту гречку, рис, помидоры и фрукты на праздники. Но был сам по себе, держался подальше от всех. Только двое приближенных у него было - один за квартирную кражу сел, второй - карманник. Таких уважают на зоне.

В колонии Янукович много читал. Детективы любил. Все время кому-то письма писал. С ним часто советовался хозяин зоны Банюк. Янукович не работал в колонии. Вместо себя посылал других ".

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В колонии Януковича прозвали Хамом, по словам Данилевича.

"Был вспыльчив. Кто-то начнет его за душу брать, слово против него скажет, он грубо ответит. Скажет коротко главным зэкам по секции:" Я его накажу вечером! "С тем потом разбирались. Карали просто - добавляли к работе еще двое суток.

Водку ему привозили в коробках. Ему каждый раз привозили две пачки денег, купюрами в 50 рублей. Ежемесячно его посещали друзья ".

Виктор Янукович стал президентом 2010 года. Дважды был премьером. 2014-го бежал в Россию после начала Евромайдана. Сейчас Януковича обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственной измене, пособничестве РФ.