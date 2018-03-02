Янукович заявил, что Манафорт работал с Левочкиным

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что после 2010 года Пол Манафорт был его "советником на общественных началах"

Администрация президента Виктора Януковича, которую на то время возглавлял ныне народный депутат Украины и один из лидеров фракции "Оппозиционный блок" Сергей Левочкин, напрямую работала со скандальным американским политтехнологом Полом Манафортом. Об этом в ходе пресс-конференции в Москве 2 марта заявил бывший президент Украины Виктор Янукович.

"Как таковых личных контактов у меня с ним (Манафортом. – Gazeta.ua) не было – он работал с Администрацией президента. Это порядок, который был установлен", – сообщил экс-президент.

Он рассказал, что начал работать с Манафортом во второй половине 2005 года, избирательная кампания в парламент весной 2006 года также проходила с участием Пола Манафорта и его людей, его компании, которые работали с аппаратом Партии регионов.

"Затем, осенью 2007 года, были внеочередные выборы в парламент, затем выборы 2010 года. Все это время Пол Манафорт имел дело с аппаратом Партии регионов", – сообщил Янукович.

Он также отметил, что лично не подписывал с Манафортом никаких соглашений.

"Я лично не устанавливал никаких сумм оплаты за его работу, и тема, сколько он должен получать, у меня с ним никогда не обсуждалась. То есть в отношениях между нами вопросов его финансовых вознаграждений или оплат вообще не было", – заявил Янукович.

Экс-президент отметил, что уже после 2010 года Пол Манафорт был его "советником на общественных началах".

"Я с ним общался на встречах со внештатными советниками. Он также принимал участие в тех встречах, на которых рассматривались международные вопросы", – рассказал Янукович.

Он также сказал, что после того, как он выехал из Украины, "Пола Манафорта не видел и не слышал".

"Сегодня я пользуюсь той информацией, которая есть в СМИ – не более того", – подитожил бывший президент Украины.