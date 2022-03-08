Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться

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Виктор Янукович обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Обращение президента-беглеца опубликовало РИА Новости.

"Я хочу по-президентски и даже немного по-родительски обратиться к Владимиру Зеленскому. Я хорошо понимаю, что у вас есть много "советников", но лично вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого ждут от вас в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и ваши партнеры на Западе", - говорится в письме.

Виктор Янукович призвал Владимира Зеленского "любой ценой остановить кровопролитие". Он отметил, что его "к сожалению, единственным оружием остается молитва и вера в Бога".

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"Лично вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения", - написал бывший президент Владимиру Зеленскому.

По одному из сценариев Януковича попытаются объявить там "Президентом Украины". Президент-беглец Виктор Янукович в настоящее время в столице Беларуси Минске. Кремль готовит его к специальной операции.