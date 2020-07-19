Янукович купил элитный дом в России

Путин признался, что помог Януковичу сбежать. Фото Рейтер

Беглый президент Виктор Янукович приобрел дом в подмосковном поселке Барвиха, который славится элитной недвижимостью. Об этом в интервью "Новой газете" рассказал Вадим Самодуров, политтехнолог, создававший пресс-центр "Новороссия".

По его словам, основные фигуры из бывшего украинского руководства осели в районе Рублево-Успенского шоссе.

"Янукович поселился в районе Барвихи. Говорят, что он не торгуясь, купил дом за 52 миллиона долларов.

Насколько я знаю, в этом же районе осели некоторые члены его семьи. Экс-премьер Николай Азаров живет также на Рублевке, в Петрово-Дальнем. Не знаю, арендует ли он или купил там землю и недвижимость, но знаю, что члены его семьи покупали землю и участки в поселке Жуковка. У меня много друзей живет в этом районе, и, по слухам, здесь осело достаточное количество бывших украинских "топов". Некоторые, насколько мне известно, живут в Крыму, например, Сергей Арбузов", - рассказал Самодуров.

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Янукович сбежал из Украины после Революции Достоинства в феврале 2014 года и с того времени жил в Ростове.