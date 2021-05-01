Антоненко может получить компенсацию за время содержания под стражей - министр

Антоненко может получить компенсацию. Фото: РБК

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что фигурант дела Павла Шеремета Андрей Антоненко может получить компенсацию на время пребывания в СИЗО.

"Есть компенсация. За необоснованные обвинения, за все время содержания его в СИЗО может быть выплачена компенсация", — сказал он в эфире Свободы слова Савика Шустера.

По словам министра, чем длиннее продолжительность содержания в СИЗО, тем большую компенсацию он может получить.

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В пятницу, 30 апреля, Шевченковский суд Киева изменил меру пресечения Андрею Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Он находился в СИЗО с декабря 2019 года.