Антоненко может получить компенсацию за время содержания под стражей - министр

 
Ексклюзивы
1/5
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Просмотров: 171
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 1485
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
Просмотров: 504
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 630
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Просмотров: 747
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
2 Просмотров: 207
Лайфхаки для изучения популярных иностранных языков
Лайфхаки для изучения популярных иностранных языков
Просмотров: 153
Всю жизнь проявлял двойную лояльность. Каким был на самом деле "директор Украины"
Всю жизнь проявлял двойную лояльность. Каким был на самом деле "директор Украины"
Просмотров: 855
Очки Мендель вытеснили то, что говорит Зеленский
Очки Мендель вытеснили то, что говорит Зеленский
Просмотров: 837
Хитрые способы зонирования пространства: подсказки дизайнеры
Хитрые способы зонирования пространства: подсказки дизайнеры
Просмотров: 270
Фото
Все фото
5
11
4
4
3
ФБР проводит обыски у экс-адвоката Трампа в рамках дела об Украине
ФБР проводит обыски у экс-адвоката Трампа в рамках дела об Украине
Куча налички и удостоверение полицейского: чиновник взимал дань с ресторанов
Куча налички и удостоверение полицейского: чиновник взимал дань с ресторанов
Локоны в прошлом: Тимошенко появилась в Раде с новой прической
Локоны в прошлом: Тимошенко появилась в Раде с новой прической
Нардеп от &quot;Батьківщини&quot; не указал в декларации, где взял деньги на квартиру
Нардеп от "Батьківщини" не указал в декларации, где взял деньги на квартиру
Обыски, где офис Коломойского: СБУ рассказала подробности
Обыски, где офис Коломойского: СБУ рассказала подробности
Видео
Все видео
Российские пранкеры обманули "слуг народа", делая вид членов штаба Навального
Российские пранкеры обманули "слуг народа", делая вид членов штаба Навального
Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента
Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
Бывший "народнофронтовец" ласкал "регионала" Шуфрича в Раде
Бывший "народнофронтовец" ласкал "регионала" Шуфрича в Раде
Кива обматерил депутатов
Кива обматерил депутатов
Интервью
1/5
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 279
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 1485
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 630
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Просмотров: 747
"Не стоит бояться, сильнее давите на газ" - автомеханик
"Не стоит бояться, сильнее давите на газ" - автомеханик
Просмотров: 819
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
30 апреля 2021
Просмотров: 270
Ворог
Ще чотири роки тому я просто вмазав би йому по обличчю. Можливо, навіть не один раз. Я був таким. Не агресивним, ні. Швидше рішучим. Але все ж були ...
суббота, 01 мая 2021 00:56

Антоненко может получить компенсацию за время содержания под стражей - министр

  Комментировать
Антоненко может получить компенсацию за время содержания под стражей - министр
Антоненко может получить компенсацию. Фото: РБК

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что фигурант дела Павла Шеремета Андрей Антоненко может получить компенсацию на время пребывания в СИЗО.

"Есть компенсация. За необоснованные обвинения, за все время содержания его в СИЗО может быть выплачена компенсация", — сказал он в эфире Свободы слова Савика Шустера.

По словам министра, чем длиннее продолжительность содержания в СИЗО, тем большую компенсацию он может получить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали фото Антоненко с дочерьми

В пятницу, 30 апреля, Шевченковский суд Киева изменил меру пресечения Андрею Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Он находился в СИЗО с декабря 2019 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Антоненко может получить компенсацию за время содержания под стражей - министр». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото 1 Просмотров: 67747
Обоняние и вкус уже не пропадают: назвали новые симптомы Covid-19
Обоняние и вкус уже не пропадают: назвали новые симптомы Covid-19 Просмотров: 19143
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
7
 Просмотров: 15363
Страстная пятница: чего нельзя делать в этот день
Страстная пятница: чего нельзя делать в этот день Просмотров: 14769
Ким Чен Ын казнил высокого чиновника, который купил не то оборудование
Ким Чен Ын казнил высокого чиновника, который купил не то оборудование Просмотров: 14292
Политика
Наблюдательный совет Нафтогаза ушел в отставку в полном составе
Наблюдательный совет Нафтогаза ушел в отставку в полном составе Просмотров: 45
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
 Просмотров: 504
"Еще Зеленского уволить - и за***сь день" - сети о заявлении Мендель
"Еще Зеленского уволить - и за***сь день" - сети о заявлении Мендель
10
 Просмотров: 1152
Литовский политик рассказал о возможных обстоятельствах вступления Украины в НАТО
Литовский политик рассказал о возможных обстоятельствах вступления Украины в НАТО Просмотров: 243
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
 2 Просмотров: 207
Больше всего комментируют
6
Антоненко выпустили из-под стражи
3
Верховная Рада хочет законодательно запретить подавать воду в Крым
3
Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента
2
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
2
Киев освободили от МАФ-вагончиков: фото до и после
Голосов: 6844
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть