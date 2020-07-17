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пятница, 17 июля 2020 15:32

Антиукраинское выступление нардепа из ОПЗЖ разозлило фракции и группы. Требуют следственных действий

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Антиукраинское выступление нардепа из ОПЗЖ разозлило фракции и группы. Требуют следственных действий
Возле трибуны собрались депутаты из разных политических сил.

Антиукраинское выступление нардепа от ОПЗЖ Олега Волошина вызвало острую реакцию в Верховной Раде. К трибуне для заявления вышли народные депутаты из разных фракций и групп.

"Уважаемые украинцы, только что мы стали свидетелями плевка представителя пятой колонны в украинском парламенте в тысячелетнюю историю Украины. Плевок, который был осуществлен во имя памяти миллионов украинцев, погибших, сражаясь за независимость Украины, которые скитались по политическим лагерям, тюрьмам, психиатрическим больницам, чужим землям.

Фраза, "страна, в которой нет суверенитета", сказанная народным депутатом, представителем отдельной фракции в этом зале. Все наши фракции и группы, которые вышли к этой трибуне, требуем от председателя Верховной Рады должной реакции, направления соответствующих запросов, писем в правоохранительные органы.

И украинское общество даст надлежащую оценку тому, что такой депутат Верховной Рады не может носить это имя - народного избранника независимого, суверенного Украинского государства", - заявил сопредседатель депутатской группы "Партия "За будущее" Тарас Батенко.

"Наши дедушки и бабушки были вывезены за дальние сибирские просторы. За то, чтобы на новом этапе жизни наша Украина получила суверенитет и независимость. И мы не позволим никому посягать на суверенитет нашего украиноязычного государства, гордое имя которого - Украина", - сказал нардеп из группы "Доверие" Павел Бакунец.

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"Один мой друг, который был вынужден несколько лет жить в оккупации в Крыму, прислал мне фотографию. На стене дома был нарисован тризуб и было написано "Только не забывайте нас". Мы не имеем права забывать о Крыме никогда. Мы, как парламент, должны требовать от всех ветвей власти более активно вспоминать о Крыме. Должны создать альтернативную Минску площадку, где вопрос возвращения Крыма зазвучал бы очень громко. Должны добиваться того, чтобы в международных судах государство-оккупант, агрессор постоянно получало бы напоминание о том, что вина не будет безнаказанной.

У нас идет война. Для тех, кто забыл. И во время войны любой намек на территориальную целостность является преступлением. А любой, кто позволяет себе подобные заявления, является врагом. Слава Украине!" - сказал нардеп Сергей Рахманин от "Голоса".

"Героям слава!" - ответили в зале.

В пятницу, 17 июля, на заседании Верховной Рады народный депутат от ОПЗЖ Олег Волошин заявил, говоря о Крыме: "Кто захочет возвращаться в страну, где все попрошайничают? Которая не имеет суверенитета. Я вчера специально не пришел на это торжественное собрание, потому что нечего отмечать".

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