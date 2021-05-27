"Антиукраинская дичь" - Стерненко призвал власть закрыть канал Мураева

 
Ексклюзивы
1/5
Картофель уже никогда не будет дешевым - эксперт
Картофель уже никогда не будет дешевым - эксперт
Просмотров: 342
Первый год в школе "Шахтера" Саша проплакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
Первый год в школе "Шахтера" Саша проплакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
Просмотров: 207
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Просмотров: 1827
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Просмотров: 252
Власть расширяет полномочия Авакова
Власть расширяет полномочия Авакова
Просмотров: 1413
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Просмотров: 882
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Просмотров: 945
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Просмотров: 657
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Просмотров: 495
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Просмотров: 567
Фото
Все фото
3
3
5
13
21
В Киеве открыли кафе с Лепсом - сторонником российской агрессии
В Киеве открыли кафе с Лепсом - сторонником российской агрессии
10 &quot;криминальных авторитетов&quot; выгнали из Украины
10 "криминальных авторитетов" выгнали из Украины
Конец эпохи бедности: &quot;слуга народа&quot;, которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 &quot;минималок&quot;
Конец эпохи бедности: "слуга народа", которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 "минималок"
Титушки, куча силовиков и зажженные файеры: Медведчуку пересматривают меру пресечения
Титушки, куча силовиков и зажженные файеры: Медведчуку пересматривают меру пресечения
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
Видео
Все видео
"Антиукраинская дичь" - Стерненко призвал власть закрыть канал Мураева
"Антиукраинская дичь" - Стерненко призвал власть закрыть канал Мураева
Закрытое дело соратника Януковича Клименко: суд снял арест с имущества
Закрытое дело соратника Януковича Клименко: суд снял арест с имущества
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Кличко "перекрыл" улицу в центре Киева
Кличко "перекрыл" улицу в центре Киева
Нардепы подрались в прямом эфире после того, как один предложил снять трусы
Нардепы подрались в прямом эфире после того, как один предложил снять трусы
Интервью
1/5
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 216
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1737
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 315
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 396
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 459
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
26 мая 2021
Просмотров: 675
Помста
– Чим більше знаю людей, тим більше подобаються собаки, – цитує класика подруга, дивлячись, як якийсь чоловік на дитячому майданчику ...
четверг, 27 мая 2021 15:42

"Антиукраинская дичь" - Стерненко призвал власть закрыть канал Мураева

  Комментировать
&quot;Антиукраинская дичь&quot; - Стерненко призвал власть закрыть канал Мураева
Телеканал "Наш" - по сути российский, говорит Стерненко. Фотоколлаж: видео блогера

Телеканал "Наш" бывшего "регионала" Евгения Мураева занимается разжиганием ненависти к украинцам, распространением фейков против Вооруженных сил Украины и другой враждебной пропагандой. Об этом заявил общественный деятель Сергей Стерненко в видеоблоге и призвал власти закрыть телеканал.

На канале ведущие рассказывают о "чокнутых патриотах".

"Владелец телеканала Мураев постоянно несет антиукраинской дичь и рассказывает, что это добробаты и Вооруженные силы напали на Украину.

Там же "регионалка" Бондаренко рассказывала, что украинская армия - это преступники.

Также на этой помойке постоянно пиарят Азарова, который находится в розыске, и рассказывает, что нет никакой российско-украинской войны", - говорит Стерненко и напоминает, как в эфире показывали пособника российских оккупантов, экс-"регионала" Родиона Мирошника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский назначил руководителя Центра противодействия дезинформации

"Этот канал антигосударственный, в оппозиции к нашей стране. Это по сути российский телеканал. Год назад они делали ролик ко Дню независимости - стоит себе такая ностальгирующая по совку женщина в центре Киева и начинает вспоминать, как было раньше. И вот она возвращается к моменту, когда шла голосовать на референдуме за то, чтобы Украина была независимой и колеблется у отметки "нет", - сказал блогер.

"Давно пора закрывать рот всем пропагандистам, которые работают в интересах российских оккупантов. Которые являются инструментом российской гибридной агрессии против Украины.

Поэтому если у власти действительно есть планы прекратить вещание пророссийской помойки под названием "телеканал "Наш", то закрывайте ее. Очень много украинцев это поддержат. И это будет абсолютно правильный шаг в защиту нашего государства", - заявил Стерненко.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность трех телеканалов: "112", NewsОne и ZIK. Санкции применяются к нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку и юридическим лицам.

Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали восемь месяцев, заявляв секретарь СНБО Алексей Данилов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Антиукраинская дичь" - Стерненко призвал власть закрыть канал Мураева». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
мая

Буковель с Буковиной: президент спутал украинские регионы

Начали строительство обсерватории

Уволили из-за каштанов: на Крещатике высадили фальшивые деревья

Кремль взялся за преследование украинцев в Чехии

Террористы захватили заложников

Человек впервые поднялась в стратосферу

Общественного активиста забили до смерти в собственном дворе

Самое читаемое
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
5
 Просмотров: 8406
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
6
 Просмотров: 6408
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
10
 Просмотров: 4239
Деми Роуз опубликовала откровенные кадры
Деми Роуз опубликовала откровенные кадры
5
 Просмотров: 3051
Гороскоп на 27 мая: кто разбогатеет и станет успешным
Гороскоп на 27 мая: кто разбогатеет и станет успешным
 Просмотров: 2385
Политика
Нардеп Юрчишин обратился к НАПК с требованием проверить наличие конфликта интересов у Витренко
Нардеп Юрчишин обратился к НАПК с требованием проверить наличие конфликта интересов у Витренко Просмотров: 18
В Кабмине сократят количество чиновников
В Кабмине сократят количество чиновников Просмотров: 135
Порошенко, вместо явки на допрос, сел в поезд
Порошенко, вместо явки на допрос, сел в поезд Просмотров: 756
Швейцария или Финляндия: где идеальное место для заседаний ТКГ
Швейцария или Финляндия: где идеальное место для заседаний ТКГ Просмотров: 63
Разочарование: СМИ узнали о законопроекте об олигархах
Разочарование: СМИ узнали о законопроекте об олигархах Просмотров: 576
Больше всего комментируют
6
Депутаты разрешили русский язык
5
10 "криминальных авторитетов" выгнали из Украины
3
Байден в разговоре с Путиным поддержит Украину
3
Порошенко в 2014-2015 годах подписал несколько решений СНБО, чтобы "трубу Медведчука" вернули государству - Турчинов
3
Украина запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси
Голосов: 7138
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть