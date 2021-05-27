"Антиукраинская дичь" - Стерненко призвал власть закрыть канал Мураева

Телеканал "Наш" - по сути российский, говорит Стерненко. Фотоколлаж: видео блогера

Телеканал "Наш" бывшего "регионала" Евгения Мураева занимается разжиганием ненависти к украинцам, распространением фейков против Вооруженных сил Украины и другой враждебной пропагандой. Об этом заявил общественный деятель Сергей Стерненко в видеоблоге и призвал власти закрыть телеканал.

На канале ведущие рассказывают о "чокнутых патриотах".

"Владелец телеканала Мураев постоянно несет антиукраинской дичь и рассказывает, что это добробаты и Вооруженные силы напали на Украину.

Там же "регионалка" Бондаренко рассказывала, что украинская армия - это преступники.

Также на этой помойке постоянно пиарят Азарова, который находится в розыске, и рассказывает, что нет никакой российско-украинской войны", - говорит Стерненко и напоминает, как в эфире показывали пособника российских оккупантов, экс-"регионала" Родиона Мирошника.

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"Этот канал антигосударственный, в оппозиции к нашей стране. Это по сути российский телеканал. Год назад они делали ролик ко Дню независимости - стоит себе такая ностальгирующая по совку женщина в центре Киева и начинает вспоминать, как было раньше. И вот она возвращается к моменту, когда шла голосовать на референдуме за то, чтобы Украина была независимой и колеблется у отметки "нет", - сказал блогер.

"Давно пора закрывать рот всем пропагандистам, которые работают в интересах российских оккупантов. Которые являются инструментом российской гибридной агрессии против Украины.

Поэтому если у власти действительно есть планы прекратить вещание пророссийской помойки под названием "телеканал "Наш", то закрывайте ее. Очень много украинцев это поддержат. И это будет абсолютно правильный шаг в защиту нашего государства", - заявил Стерненко.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность трех телеканалов: "112", NewsОne и ZIK. Санкции применяются к нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку и юридическим лицам. Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали восемь месяцев, заявляв секретарь СНБО Алексей Данилов.