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Антимонопольный комитет оштрафовал ДТЭК Ахметова на 275 млн грн за злоупотребление монопольным положением

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Антимонопольный комитет Украины признал действия группы ДТЭК (в составе АО "ДТЭК Западэнерго" и ООО "Д.Трейдинг") в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" в исследуемый период с июля по октябрь 2019 года злоупотреблением монопольным положением и наложил на компании группы штрафы на общую сумму более 275,2 млн грн.

"Остров Бурштынской ТЭС" - особая зона на западе Украины в пределах Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей. Сейчас эта территория объединена с европейскими энергосистемами, но отключена от остальной части Украины. Около 90% электроэнергии на этом "острове" производит ОАО "ДТЭК Западэнерго".

 

Комитет установил, что АО "ДТЭК Западэнерго", начиная с 29 июля 2019 года, уменьшал в заявках на продажу электрической энергии в сегменте "рынок на сутки вперед" (РСВ) объемы предлагаемой электрической энергии в часы минимальной нагрузки. Это привело к росту объемов продаж АО "ДТЭК Западэнерго" электрической энергии в сегменте "балансирующий рынок" по более высоким ценам.

Кроме этого, акционерное общество устанавливало в заявках на продажу электрической энергии на РСВ завышенные и экономически необоснованные цены в часы максимальной нагрузки. Такие невозможно совершить без сохранения значительных долей АО "ДТЭК Западэнерго". Этому способствовала практика, к которой удавалось ООО "Д.Трейдинг", ограничивая доступ импортируемой электроэнергии с территории Словакии в торговую зону "Остров Бурштынской ТЭС". Компания в течение июля - октября 2019 года выкупала большую часть пропускной способности, что привело к снижению доли импортируемой электроэнергии и, соответственно, увеличение доли АО "ДТЭК Западэнерго" на территории "Остров Бурштынской ТЭС".

Выгоду от этих действий получило и само ООО "Д.Трейдинг", устанавливая в двусторонних договорах привязку цен на электрическую энергию к ценам, которые сформировались на РДН.

Пострадавшими от таких действий энергетических компаний оказались все, кто живет или работает на территории энергоострова. Бизнес направления получил значительно выше тарифы и значительно потерял в конкурентоспособности. Граждане частично были защищены от аппетитов энергетиков, поскольку подпадали под действие ПСО - механизма возложения специальных обязанностей участников рынка с целью обеспечения доступности электроэнергии для населения. Однако и они ощутили на себе подорожание электричества, ведь каждая копейка роста стоимости киловатта отображалась на стоимости большинства товаров, произведенных в указанных регионах.

По результатам расследования Антимонопольный комитет принял решение, которым признал:

• действия АО "ДТЭК Западэнерго" в течение 29.07.2019 - октябрь 2019 года по уменьшению объемов продажи электрической энергии на рынке "на сутки вперед" в часы минимальной нагрузки, нарушения в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением;

• действия АО "ДТЭК Западэнерго" в июле - октябре 2019 года на рынке "на сутки вперед" в часы максимальной нагрузки в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" относительно установления в заявках на продажу электрической энергии на РДН завышенных и экономически необоснованных цен нарушения в виде злоупотребление монопольным (доминирующим) положением;

• действия ООО "Д.Трейдинг" в июле - октябре 2019 года при участии в суточных аукционах с распределения пропускной способности в направлении Словакия-Украина приведшими к нарушениям со стороны АО "ДТЭК Западэнерго", которые в свою очередь обеспечили ООО "Д .Трейдинг "дополнительный доход.

Решением Комитета за указанные нарушения в АО "ДТЭК Западэнерго" были наложены штрафы в размере более 176 млн грн, а на ООО "Д.Трейдинг" - более 99,2 млн грн.

Антимонопольный комитет Украины
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