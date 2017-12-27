Антикоррупционный суд: президентским законопроектом хотят всех "развести"

 
Ексклюзивы
1/5
"Переживаем самые тяжелые времена за годы независимости" - эксперт
"Переживаем самые тяжелые времена за годы независимости" - эксперт
Просмотров: 81
Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине
Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине
Просмотров: 1395
Маневры Порошенко могут перевернуть властное авто - эксперт
Маневры Порошенко могут перевернуть властное авто - эксперт
Просмотров: 2403
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
1 Просмотров: 5058
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
Просмотров: 324
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Просмотров: 567
В БПП начинается шторм
В БПП начинается шторм
1 Просмотров: 4591
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Просмотров: 936
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1953
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
29 Просмотров: 6921
Фото
Все фото
19
4
25
3
6
Савченко-шахматист и носки Лещенко - как провела неделю предновогодняя Рада
Савченко-шахматист и носки Лещенко - как провела неделю предновогодняя Рада
3 вида горячего и виски: фото и видео с закрытого новогоднего корпоратива Порошенко
3 вида горячего и виски: фото и видео с закрытого новогоднего корпоратива Порошенко
Встречи топ-чиновников, на которых присутствовал завербован РФ переводчик - подборка фото
Встречи топ-чиновников, на которых присутствовал завербован РФ переводчик - подборка фото
Синяки, избитый нос - председателю Николаевской ОГА побили лицо
Синяки, избитый нос - председателю Николаевской ОГА побили лицо
&quot;Революция Саакашвили&quot; - подборка фотожаб
"Революция Саакашвили" - подборка фотожаб
Видео
Все видео
Гройсман готовит увольнение руководителя Укроборонпрома
Гройсман готовит увольнение руководителя Укроборонпрома
Каждый новорожденный украинец должен МВФ и Мировому банку по 10 тысяч евро - Рабинович
Каждый новорожденный украинец должен МВФ и Мировому банку по 10 тысяч евро - Рабинович
Народные депутаты ходят на работу с оружием
Народные депутаты ходят на работу с оружием
Шуфрич призвал оппозиционных политиков объединиться
Шуфрич призвал оппозиционных политиков объединиться
"Тушки, скотыняки" - как чаще всего ругаются украинские политики
"Тушки, скотыняки" - как чаще всего ругаются украинские политики
Интервью
1/5
"Переживаем самые тяжелые времена за годы независимости" - эксперт
"Переживаем самые тяжелые времена за годы независимости" - эксперт
Просмотров: 90
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
Просмотров: 333
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1953
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
29 Просмотров: 6921
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Просмотров: 234
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
26 декабря 2017
Просмотров: 999
Я — з агро
Після робочого дня забігаю в наш невеликий супермаркет. Яблука, огірки, хурма — все у великих ящиках. Із цінниками тут вічні нерозуміння. ...
среда, 27 декабря 2017 16:52

Антикоррупционный суд: президентским законопроектом хотят всех "развести"

  Комментировать
Антикоррупционный суд: президентским законопроектом хотят всех &quot;развести&quot;
"Это очередная попытка псевдореформы и создания псевдосуда, формированием которого будут заниматься старые кадры", - Виталий Шабунин. Фото: slovoidilo.ua

Законопроект президента Петра Порошенко об антикоррупционном суде предусматривает создание новой инстанции по старым стандартам.

Об этом заявил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Законопроект №7440 - это очередная попытка псевдореформы и создания псевдосуда, формированием которого будут заниматься старые кадры. Украинцев и международных партнеров снова хотят банально "развести", как это произошло с судебной реформой. 80% старых судей были переизбраны в Верховный суд, то же произойдет и здесь в случае принятия этого законопроекта. Такой антикоррупционный суд никому не нужен - это будет очередной Печерский суд, который будет выносить политически нужные решения", - подчеркнул Шабунин.

В заявлении центра отмечают, что предложенные президентом условия отбора судей и подсудность Высшего антикоррупционного суда противоречат рекомендациям Венецианской комиссии и нивелируют саму суть создания антикоррупционного суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Круглосуточная охрана, международные эксперты - что подал Порошенко об антикоррупционном суде

21 декабря Верховная Рада отозвала депутатский законопроект о создании антикоррупционного суда, который не получил одобрения "веницианки". На следующий день президент внес свой проект закона под №7440.

Его уже раскритиковали ряд антикоррупционных организаций. В частности, Transparency International.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Антикоррупционный суд: президентским законопроектом хотят всех "развести"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
декабря

Украинцы впервые выиграли Рождественскую гонку по биатлону

Под певца Ивана Алчевского в Москве играли представления на украинском языке

В Полтаве состоялся велопробег Дедов Морозов

На строительство храма святой Софии потратили три годовых бюджета Византии

Самое читаемое
&quot;Женщину определяет не одежда, а энергия&quot;: Кароль снялась в откровенной фотосессии
"Женщину определяет не одежда, а энергия": Кароль снялась в откровенной фотосессии
9
 Просмотров: 53540
Над Донбассом наблюдали странное атмосферное явление
Над Донбассом наблюдали странное атмосферное явление
6
 2 Просмотров: 52603
Египет и Доминикана: где нежатся под солнцем украинские футболисты
Египет и Доминикана: где нежатся под солнцем украинские футболисты
26
 Просмотров: 32071
Икона уличной моды: 57-летний продавец овощей поразил тонким чувством стиля
Икона уличной моды: 57-летний продавец овощей поразил тонким чувством стиля
6
 Просмотров: 20241
Не все украинцы получат январские пенсии
Не все украинцы получат январские пенсии Просмотров: 12348
Политика
САП закрыла дело Довгого, не найдя состава преступления – СМИ
САП закрыла дело Довгого, не найдя состава преступления – СМИ Просмотров: 72
Порошенко и Полторак прибыли на Донбасс
Порошенко и Полторак прибыли на Донбасс Просмотров: 513
Януковичу грозит опасность - адвокат
Януковичу грозит опасность - адвокат Просмотров: 522
Кабмин уволил Дееву
Кабмин уволил Дееву Просмотров: 639
Круглосуточная охрана, международные эксперты - что подал Порошенко об антикоррупционном суде
Круглосуточная охрана, международные эксперты - что подал Порошенко об антикоррупционном суде Просмотров: 243
Больше всего комментируют
27
"Украина для украинцев": центр Одессы изрисовали антисемитскими надписями
8
"Ужас в Макеевке" - показали фото предновогоднего города
4
Особый статус Донбасса и снятия блокады - озвучили позицию России по будущему Минских соглашений
3
Запущенный украинской ракетой "Зенит" спутник не вышел на связь
2
С кем Порошенко отпраздновал Рождество
Голосов: 27544
Голосование Почему именно сейчас Петр Порошенко заговорил о вступлении в НАТО?
  • Хочет поднять свой рейтинг, потому что тема популярна в обществе
  • Отвлекает украинцев от реальных проблем в стране
  • Пытается таким образом получить поддержку мира
  • Это просто очередное заявление, не стоит никакого внимания
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть