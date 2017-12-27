Антикоррупционный суд: президентским законопроектом хотят всех "развести"

"Это очередная попытка псевдореформы и создания псевдосуда, формированием которого будут заниматься старые кадры", - Виталий Шабунин. Фото: slovoidilo.ua

Законопроект президента Петра Порошенко об антикоррупционном суде предусматривает создание новой инстанции по старым стандартам.

Об этом заявил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Законопроект №7440 - это очередная попытка псевдореформы и создания псевдосуда, формированием которого будут заниматься старые кадры. Украинцев и международных партнеров снова хотят банально "развести", как это произошло с судебной реформой. 80% старых судей были переизбраны в Верховный суд, то же произойдет и здесь в случае принятия этого законопроекта. Такой антикоррупционный суд никому не нужен - это будет очередной Печерский суд, который будет выносить политически нужные решения", - подчеркнул Шабунин.

В заявлении центра отмечают, что предложенные президентом условия отбора судей и подсудность Высшего антикоррупционного суда противоречат рекомендациям Венецианской комиссии и нивелируют саму суть создания антикоррупционного суда.

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21 декабря Верховная Рада отозвала депутатский законопроект о создании антикоррупционного суда, который не получил одобрения "веницианки". На следующий день президент внес свой проект закона под №7440. Его уже раскритиковали ряд антикоррупционных организаций. В частности, Transparency International.