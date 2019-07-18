Андрей Парубий готов провести внеочередную сессию, но только по закону

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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что готов в ближайшие дни созвать внеочередную сессию парламента по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, если Офис президента оформит представление в соответствии с законодательством. Об этом спикер написал на своей странице в Фейсбуке после официального обращения Главы государства с требованием 19 июля провести внеочередное заседание Верховной Рады.

"Вынужден снова повторить, что Ваше представление от 17 июля 2019 было оформлено не в соответствии с требованиями действующего законодательства. Вчера я вежливо попросил Вас исправить эту ошибку. А также предоставил аргументированное, развернутое и исчерпывающее юридическое обоснование", - отметил Парубий.

Председатель Верховной Рады попросил президента Украины не превращать общение с руководством парламента в "шоу". "Если Вы действительно хотите проведения внеочередной сессии, а не демонстрации предвыборного шоу, Ваш офис без каких-либо трудностей мог бы быстро и эффективно привести текст письма президента Украины в Верховную Раду Украины в соответствие с требованиями Закона и безотлагательно передать в Аппарат парламента. И, как я уже отмечал, в кратчайшие сроки я обеспечу проведения внеочередной сессии", - отметил спикер. И добавил, что в случае поступления соответствующего представления, он готов согласовать соответствующую дату проведения внеочередной сессии Верховной Рады Украины и безотлагательно подписать распоряжение о ее подготовки.

Также Парубий попросил Зеленского не давать иронические моральные оценки работе Верховной Рады, потому что именно этот созыв парламента обеспечивал законодательную поддержку государства и Вооруженных Сил Украины во время острых лет российской агрессии. "Что касается самопожертвования и победы, то необходимо иметь достаточно личных заслуг, чтобы апеллировать к таким высоким качествам. Напомню - среди депутатов этого созыва ветераны АТО, которые освобождали из российской оккупации украинские города, которые проливали свою кровь за Украину. Помните это", - напомнил председатель Верховной Рады новоизбранному президенту.