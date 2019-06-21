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пятница, 21 июня 2019 16:08

Анатолий Могилев инициирует проведение аудита средств, выделенных на реформу МВД

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Анатолий Могилев инициирует проведение аудита средств, выделенных на реформу МВД
Лидер партии "Незалежність" Анатолий Могилев намерен добиваться ревизии средств, предоставленных западными донорами для реформы системы МВД. Фото: Радио Свобода

Лидер партии "Незалежність" генерал-полковник милиции Анатолий Могилев хочет провести аудит средств, которые были выделены из бюджета Украины на реформу полиции. Также политик намерен добиваться ревизии средств, предоставленных западными донорами для реформы системы МВД, об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

Анатолий Могилев напомнил, что согласно официальным данным, в 2016-2017 годах из бюджета на Нацполицию было выделено почти 44 миллиарда гривен, а внешние партнеры, вложили в реформу полиции свыше 100 миллионов долларов, рассчитывая привить Украине грузинский опыт реформ правоохранительной сферы. Однако, вместо обещанных европейских стандартов Украина получила развал системы МВД и падение доверия граждан к правоохранителям.

Политик отметил, что использовать грузинский опыт реформ в стране, где одна область равна Грузии, изначально было нецелесообразно. "Как можно проводить реформу системы МВД 42-миллионого государства на основе опыта маленького подразделения? Это, по меньшей мере, неоднозначно", - заявил глава МВД Украины 2010-2011 годов. Он подчеркнул, что тот хаос и беспредел, который страна сегодня наблюдает в правоохранительных органах - это и есть результат реформы.

Также Анатолий Могилев подчеркнул, что все грузинские специалисты, которые реформировали систему МВД почему-то спешно покинули Украину и сдали украинские паспорта. Политик сообщил, что его партия, пройдя в парламент, готова инициировать создание Временной следственной комиссии в Верховной Раде Украины, чтобы выяснить, куда пошли миллиардные средства, выделенные на реформу МВД, создание патрульной полиции и тп. "Нельзя забывать, что под европейские преобразования были предоставлены солидные средства нашими зарубежными партнерами. Надо выяснить, насколько эффективно они были использованы. Распиаренная реформа закончилась полным крахом, что подтверждает и статистика", - резюмировал лидер партии "Незалежність".

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