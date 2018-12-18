АМКУ четвертый год не может вынести решение о рынке электроэнергии

Следующее заседание Антимонопольного комитета Украины по делу о рынке электроэнергии в Украине состоится 17 января. Фото: 24tv.ua

Антимонопольный комитет Украины сегодня снова не смог вынести решение по делу о рынке электроэнергии в Украине. Следующее заседание ведомства перенесено на 17 января. Об этом заявила заместитель главы - государственный уполномоченный АМКУ Мария Нижник.

Как известно, расследование ведется с 2015 года по инициативе Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. НКРЭКУ обратилась в Антимонопольный комитет Украины с требованием расследовать признаки монопольного положения группы ДТЭК на рынке генерации электроэнергии.

Как следует из данных, обнародованных представителями АМКУ на заседании 20 ноября, рыночная доля энергохолдинга ДТЭК в производстве электроэнергии не превышает 26%. "Но есть Регулятор. И поэтому у ДТЭКа нет возможностей злоупотреблять и влиять на цену", - заявила Нижник.

В свою очередь в пресс службе ДТЭК заявляли, что холдинг не является монополистом и надеется на объективное и прозрачное расследование ситуации на рынке электроэнергии.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Холдингу делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.