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среда, 24 марта 2021 23:14

Американский советник Зеленского спрогнозировал встречу с Байденом

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Американский советник Зеленского спрогнозировал встречу с Байденом
Фото: ТСН

Президенты Украины и США встретятся после улучшения ситуации с пандемией Covid-19.

"Я уверен, мы (Украина и США - ред.) вернемся к нормальным отношениям ... Думаю, администрация Байдена и сам Президент будут проводить обсуждения и переговоры с Президентом Украины в нормальном режиме, а в будущем восстановится и обычная практика регулярных визитов мировых лидеров в Вашингтон ", - отметил внештатный советник президента Украины Эндрю Мак в эфире телеканала "Дом".

По его убеждению, единственная причина, почему это до сих пор не происходит, - пандемия.

"Пока что с момента смены американской администрации ни один из мировых лидеров не смог совершить визит в Вашингтон из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации", - отметил Мак.

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По его мнению, предыдущий президент США Дональд Трамп был поглощен решением большого количества внутриполитических проблем, а нынешний глава Белого дома Джозеф Байден понимает трудности того, что происходит в Украине.

"Президент Трамп - политик совершенно иного типа: он был бизнесменом, застройщиком действительно не понимал всей сложности того, что происходит в Украине. Тогда как президент Байден давно "в теме", он много лет изучает эти вопросы и уделяет им большое внимание. Поэтому, на мой взгляд, лидеры наших стран очень хорошо объяснятся ", - уверен внештатный советник Владимира Зеленского.

Эндрю Мак — внештатный советник президента Владимира Зеленского. На этой должности работает с ноябре 2019 года. Зеленский назначил его по рекомендации нынешнего главы своего Офиса Андрея Ермака.

Мак — сын украинского эмигранта. Родился в Нью-Йорке, как юрист сопровождал международные соглашения с участием США, Украины и стран СНГ. Десять лет он жил в Киеве и работал в юридической компании Asters. Сейчас возглавляет офис компании в Вашингтоне, где живет вместе с семьей.

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