Американский политик прокоментувавбизнес сына в Украине

Американский политик прокомментировал участие своего сына в украинской газовой компании Burisma Фото: svoboda.org

Конкурент в следующих выборах президента США Дональда Трампа Джо Байден прокомментировал бизнес сына в Украине.

Заверил, что сын Хантер ничего плохого не сделал, пишет korrespondent.

Сын Байдена участвует в украинской газовой компании Burisma

Во время программы "60 минут" Байден подчеркнул, что его сын взрослый человек, который не сделал ни одного неправильного действия. Также добавил, что никогда с детьми не обсуждал свои рабочие вопросы. Этим намекнул на действия Трампа по привлечению семьи к политическим делам. Также добавил, что в случае избрания его президентом, его дети никогда не будут собираться в Белом доме на заседаниях кабинета.

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США возобновили беспошлинную торговлю для отдельных украинских товаров. Соответствующий указ подписал президент Дональд Трамп.