Американские СМИ назвали президентство Зеленского успешным

Зеленский держит Коломойского на расстоянии, пишет Washington Post.

Президентство Владимира Зеленского "чрезвычайно, и в некоторых случаях удивительно, успешное".

Об этом написал журналист американского издания Washington Post Джексон Дил, сообщает BBC

Украинская экономика стремительно растет, пишет автор. Увеличивается экспорт, падает инфляция, а зарплаты за год выросли почти на 10%. Гривна укрепляется скорее чем все валюты мира.

К тому же, МВФ дал предварительное согласие на новый кредит, который может привлечь международные инвестиции.

"Ключевые антикоррупционные мероприятия прошли голосования в парламенте, а на очереди большие экономические реформы, включая приватизацию 500 государственных компаний и либерализацию продажи земли", - добавляет журналист.

Автор также указывает на газовое соглашение, по которому Россия должна выплатить Украине $7 млрд за транзит за следующие пять лет.

"На прошлой неделе, украинское телевидение было полно встреч со слезами на глазах, когда военнопленные, которых держала Россия и ее представители на Донбассе, вернулись домой после годов за решеткой", - добавляет Дил.

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Впервые с 2005 года большинство украинцев верит, что страна движется в правильном направлении, пишет журналист, и добавляет, что 62% доверяют президенту.

Зеленский не является слабым противником Кремля, добавляет Дил.

На "нормандском саммите" он уверенно старался "защитить красные линии", по словам аналитика Владимира Сокора: "Зеленский успокоил даже самых серьезных критиков".

До сих пор остается вопрос, будет ли Зеленский независимым от Игоря Коломойского, добавляет Дил. Однако он цитирует эксперта Дэвида Кремера, который говорит, что Зеленский держит Коломойского "на расстоянии".

В прошлом году в Украине состоялись президентские и внеочередные парламентские выборы. Украинцы во втором туре избрали президентом 41-летнего Владимира Зеленского. За него проголосовали 73,22% избирателей. После инаугурации Зеленский распустил Верховную Раду восьмого созыва и объявил внеочередные выборы 21 июля. "Слуга народа" получила монобольшинство с 254 депутатов.