Американские разведывательные самолеты следили в Украине за российскими войсками

Над Украиной летали американские самолеты-разведчики. Фото: Reuters

27 декабря над территорией Украины пролетели два разведчика ВВС США. Они собирали информацию о движении русских войск.

Пара самолетов пролетела менее чем в 40 милях от временно оккупированной РФ территории Донбасса, сообщает Forbes.

Это одна из первых миссий, в которой ВВС США открыто совершили полет в воздушном пространстве Украины, в ней участвовали самолет наблюдения E-8C и самолет разведки C-135v. Для раскрытия полной картины о дислокации российских войск этим самолетам достаточно совершить несколько пролетов.

Самолеты RC-135 Rivet Joint все еще использовались в основном для ведения радиоэлектронной разведки у границ России в Черном море, в регионе Балтики и на Севере.

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11 декабря США впервые использовали для разведки в украинском небе самолет ВВС США RC-135 Rivet Joint. Всего самолет находился в украинском воздушном пространстве более шести часов. Ранее полеты такого самолета над страной не фиксировались, использовались только стратегические беспилотники США RQ-4 Global Hawk, которые, в частности, вели воздушную разведку вдоль линии столкновения на Донбассе.