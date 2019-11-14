Американская торговая палата и Совет предпринимателей при Кабмине призвали парламент не принимать законопроекты №1210 и 1210-1

В Совете предпринимателей назвали упомянутые изменения "налоговым террором". Фото: Главком

Ведущие ассоциации и представительные органы украинского и международного бизнеса выступили категорически против законопроектов №1210, 1210-1, которые запланированы к рассмотрению сегодня, 14 ноября.

Так, Американская торговая палата призвала народных депутатов "не принимать столь существенные изменения в налоговое законодательство в нынешней редакции".

"Благоразумие и предсказуемость налоговой политики является одной из ключевых предпосылок экономического роста Украины. Бизнес-сообщество страны выразило существенное беспокойство по нынешней редакции законопроектов №1210 и 1210-1 и призывает Верховную Раду не рассматривать эти законодательные инициативы без значительного совершенствования", - заявили в Американской торговой палате и призвали депутатов взамен продолжить экспертный диалог с бизнес-сообществом.

В Совете предпринимателей при Кабинете Министров Украины также категорически против упомянутых законопроектов.

"Совет предпринимателей при КМУ призывает народных депутатов не поддерживать законопроекты №1210 и №1210-1, которые включены сегодня в повестку дня Верховной Рады на первое чтение. Бизнес и экспертное сообщество неоднократно обращали внимание властей о потенциальном ухудшении состояния экономики из-за подобных налоговых нововведений, в частности внедрения практики "налогового террора" в отношении добросовестных налогоплательщиков", - заявили в Совете предпринимателей при Кабинете Министров Украины.

Также в Совете предпринимателей напомнили, что один из законопроектов запланированных к рассмотрению - №1210-1 - уже был официально отозван, о чем есть соответствующая информация на официальном портале Верховной Рады.

Напомним, ранее против упомянутых законопроектов выступила и Европейская Бизнес Ассоциация. В официальном письме к главе профильного комитета Верховной Рады ЕВА определила 11 системных проблем законопроектов №1210, 1210-1, 1209 и 1209-1. В частности в Ассоциации выступили категорически против штрафных санкций по налоговым накладным, изменений в правила трансфертного ценообразования, доначисления НДС при экспорте, отмены норм о личной ответственности налоговых инспекторов за необоснованные доначисления по налогам и сборам. Кроме того, ЕВА раскритиковала кардинальное повышение акцизов на альтернативные табачные изделия, сохранение обременительной системы администрирования акцизов на топливо, увеличение ренты на добычу отдельных полезных ископаемых. "Суммы налога вырастут в 4 раза и существенно увеличат себестоимость продукции. И это учитывая чрезвычайно высокую конкуренцию, в том числе со стороны Российской Федерации", - заявила в письме исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко. Также, по заключению ЕВА, упомянутые законопроекты противоречат нормам Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.