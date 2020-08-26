Алексей Кучеренко презентовал Открытый штаб "Батькивщины" в Киеве

 
Ексклюзивы
1/5
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
Просмотров: 630
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Просмотров: 2547
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
2 Просмотров: 1665
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 306
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 405
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Просмотров: 1971
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 603
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
1 Просмотров: 117
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Просмотров: 153
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
9 Просмотров: 3213
Фото
Все фото
3
17
3
8
7
Шовковский идет на выборы
Шовковский идет на выборы
На Марш защитников Украины пришли десятки тысяч людей
На Марш защитников Украины пришли десятки тысяч людей
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ: сообщают о возможном визите Путина в Беларусь
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ: сообщают о возможном визите Путина в Беларусь
Белецкий заявил о решении Нацкорпуса участвовать в выборах
Белецкий заявил о решении Нацкорпуса участвовать в выборах
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Видео
Все видео
Зеленский зашел в McDonald's. Что заказал
Зеленский зашел в McDonald's. Что заказал
Расклейка пожарными рекламы "Слуги народа": ДСНС начала проверку
Расклейка пожарными рекламы "Слуги народа": ДСНС начала проверку
Кравчук продемонстрировал свою защиту от коронавируса
Кравчук продемонстрировал свою защиту от коронавируса
Разыгрывали свиней и кроликов: "слугу" пиарили концертом за бюджетные деньги
Разыгрывали свиней и кроликов: "слугу" пиарили концертом за бюджетные деньги
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
Интервью
1/5
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 405
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 603
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5229
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3186
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6714
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 1098
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
среда, 26 августа 2020 15:11

Алексей Кучеренко презентовал Открытый штаб "Батькивщины" в Киеве

  Комментировать
  Кандидат в мэры Киева Алексей Кучеренко планирует освободить город от пробок и диджитализировать столицу
Кандидат в мэры Киева Алексей Кучеренко планирует освободить город от пробок и диджитализировать столицу

Кандидат на должность городского головы Киева от "Батькивщины" Алексей Кучеренко презентовал Открытый штаб партийной ячейки. Здесь политик будет вести личный прием в центре Киева, который вживую будут транслировать в социальных сетях. Также во время события Кучеренко озвучил основные направления своей программы.

Об этом сообщает пресс-служба городской партийной организации.

"Первая задача: провести полный аудит, ибо без аудита можно бесконечно тратить деньги киевлян. Вторая: полноценная городская программа капитального ремонта и модернизация жилищного фонда. У нас сегодня 12300 многоквартирных домов. Из них треть - новые и в относительно хорошем состоянии. Но абсолютное большинство домов нуждается в капитальном ремонте", - заявил политик.

Кроме этого кандидат в мэры Киева планирует освободить город от пробок и диджитализировать столицу.

"У нас есть модель, как за 1 год минимум вдвое уменьшить время в пробках. А это - жизненный ресурс каждого киевлянина, который можно потратить на себя, семью или работу", - заявил Кучеренко.

В свою очередь, координатор Открытого штаба "Батькивщины" в Киеве Юрий Власенко пригласил желающих присоединиться к команде.

  Кандидат в мэры Киева Алексей Кучеренко планирует освободить город от пробок и диджитализировать столицу
Кандидат в мэры Киева Алексей Кучеренко планирует освободить город от пробок и диджитализировать столицу

"В открытом штабе вы можете присоединиться к нашей команде или получить юридическую помощь. Алексей Кучеренко будет вести личный прием на базе штаба, который будут транслировать в социальных сетях. Кроме этого, на базе штаба будут проходить экспертные обсуждения программы развития Киева с лучшими специалистами в различных областях", - заявил Власенко.

Открытый штаб киевской команды "Батькивщины" работает по адресу ул. Архитектора Городецкого, 4. Горячая линия - 0-800-30-20-19.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Алексей Кучеренко презентовал Открытый штаб "Батькивщины" в Киеве». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
августа

Запретили деятельность партии, которая готовила переворот

"Люди хотят хлеба, но есть страшнее голод - недостаток любви" - мать Тереза

Боятся грозы и умеют считать: назвали неизвестные умения собак

Немецкая диверсионная группа перешла польскую границу

Хазяин Кремля убежал из Москвы

Самое читаемое
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым Просмотров: 14724
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции Просмотров: 12906
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м Просмотров: 12078
Мужчина умер в очереди на границе
Мужчина умер в очереди на границе Просмотров: 9711
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов 3 Просмотров: 9063
Политика
Зеленский зашел в McDonald's. Что заказал
Зеленский зашел в McDonald's. Что заказал
 Просмотров: 234
Зеленский представил кандидатом в мэры "оппоблоковца"
Зеленский представил кандидатом в мэры "оппоблоковца" Просмотров: 594
Шовковский идет на выборы
Шовковский идет на выборы
3
 Просмотров: 675
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
 Просмотров: 630
Ермак назвал дедлайн "нормандской встречи"
Ермак назвал дедлайн "нормандской встречи" Просмотров: 144
Больше всего комментируют
6
Петр Порошенко принял участие в многотысячном Марше Независимости
3
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов
3
В случае победы на выборах Байден пообещал предоставить Украине летальное оружие
2
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
2
Чего хочет Зеленский после завершения президентского срока
Голосов: 17521
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua