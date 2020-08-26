Алексей Кучеренко презентовал Открытый штаб "Батькивщины" в Киеве

Кандидат в мэры Киева Алексей Кучеренко планирует освободить город от пробок и диджитализировать столицу

Кандидат на должность городского головы Киева от "Батькивщины" Алексей Кучеренко презентовал Открытый штаб партийной ячейки. Здесь политик будет вести личный прием в центре Киева, который вживую будут транслировать в социальных сетях. Также во время события Кучеренко озвучил основные направления своей программы.

Об этом сообщает пресс-служба городской партийной организации.

"Первая задача: провести полный аудит, ибо без аудита можно бесконечно тратить деньги киевлян. Вторая: полноценная городская программа капитального ремонта и модернизация жилищного фонда. У нас сегодня 12300 многоквартирных домов. Из них треть - новые и в относительно хорошем состоянии. Но абсолютное большинство домов нуждается в капитальном ремонте", - заявил политик.

Кроме этого кандидат в мэры Киева планирует освободить город от пробок и диджитализировать столицу.

"У нас есть модель, как за 1 год минимум вдвое уменьшить время в пробках. А это - жизненный ресурс каждого киевлянина, который можно потратить на себя, семью или работу", - заявил Кучеренко.

В свою очередь, координатор Открытого штаба "Батькивщины" в Киеве Юрий Власенко пригласил желающих присоединиться к команде.

Кандидат в мэры Киева Алексей Кучеренко планирует освободить город от пробок и диджитализировать столицу

"В открытом штабе вы можете присоединиться к нашей команде или получить юридическую помощь. Алексей Кучеренко будет вести личный прием на базе штаба, который будут транслировать в социальных сетях. Кроме этого, на базе штаба будут проходить экспертные обсуждения программы развития Киева с лучшими специалистами в различных областях", - заявил Власенко.

Открытый штаб киевской команды "Батькивщины" работает по адресу ул. Архитектора Городецкого, 4. Горячая линия - 0-800-30-20-19.