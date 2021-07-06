Активисты подозревают Минюст в пособничестве российскому олигарху

Активисты патриотических общественных организаций провели акцию протеста под стенами Министерства юстиции "Минюст – под контролем российского олигарха"

Акция была направлена против репрессий в отношении экспертов КНИИСЭ, проведших экспертизы касающиеся деятельности Николаевского глиноземного завода, которые, в том числе, стали основанием для вынесения Заводским районным судом Николаева решения в пользу членов ОО "Стоп Шлам" о присуждении 9,2 млрд гривен компенсации.

В апреле 2021 года в Министерство юстиции Украины поступило обращение ООО "Николаевский глиноземный завод" с требованием привлечь к дисциплинарной ответственности экспертов Киевского научно- исследовательского института судебных экспертиз.

Участники акции протеста заявили, что эти шаги делаются министром юстиции Денисом Малюськой в пользу российского олигарха Олега Дерипаски, являющегося конечным бенефициаром НГЗ, а дисциплинарная комиссия минюста, находящаяся под руководством замминистра Андрея Гайченко, действовала по явному сговору с коррупционной составляющей.

Ранее, в мае 2021 года, экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека. В образце красного шлама были обнаружены мышьяк, кадмий, ртуть, свинец и т. д. Среди обнаруженных в красном шламе химических элементов наибольшую опасность могут представлять элементы алюминий, бор, кальций, хром, железо, марганец, магний, сера, сурьма, олово, ванадий, стронций и кремний. Экспертиза также установила, что по своим опасным свойствам отходы красного шлама могут оказывать негативное влияние на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека путем проявления ядовитых (сильнодействующих), токсических и экотоксических свойств. 25 июня Дисциплинарная палата Центральной экспертно-квалификационной комиссии при Министерстве юстиции Украины приняла решение приостановить действие свидетельств экспертов, на основании заключения которых был определен размер морального вреда членам ОО "СТОП ШЛАМ" от деятельности НГЗ, на срок от одного до шести месяцев. Одновременно с этим появилась информация о планах министра юстиции Дениса Малюськи по увольнению директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина.