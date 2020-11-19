Активисты говорят, что судам доверяют 2,2% украинцев. В Верховном суде уверяют - больше

 
Ексклюзивы
1/5
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 495
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 486
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 297
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Просмотров: 450
Имеют по 2 высших образования: интересные факты о сержантах ВСУ
Имеют по 2 высших образования: интересные факты о сержантах ВСУ
Просмотров: 360
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
Просмотров: 1224
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
Просмотров: 1575
Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю
Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю
Просмотров: 486
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
Просмотров: 180
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
Просмотров: 684
Фото
Все фото
5
3
3
3
4
&quot;Слуге&quot; пришлось удалить запись брифинга МЗ, чтобы переслать коллеге эротическое видео
"Слуге" пришлось удалить запись брифинга МЗ, чтобы переслать коллеге эротическое видео
&quot;Слуги&quot; обратятся в Конституционный суд из-за карантина выходного дня
"Слуги" обратятся в Конституционный суд из-за карантина выходного дня
Улицу Грушевского заблокировали в обоих направлениях
Улицу Грушевского заблокировали в обоих направлениях
ННа Киевщине обнаружили фейковые избирательные бюллетени с печатями
ННа Киевщине обнаружили фейковые избирательные бюллетени с печатями
Тимошенко в Раде удивила новой прической
Тимошенко в Раде удивила новой прической
Видео
Все видео
Зеленский уволил СБУшника, роскошные владения которого описали журналисты
Зеленский уволил СБУшника, роскошные владения которого описали журналисты
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Мэр Кривого Рога Вилкул снял кандидатуру со 2-го тура выборов
Мэр Кривого Рога Вилкул снял кандидатуру со 2-го тура выборов
Зеленский запустил международный флешмоб
Зеленский запустил международный флешмоб
Интервью
1/5
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Просмотров: 1908
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Просмотров: 405
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Просмотров: 711
Украина может занять 10% мирового рынка меха
Украина может занять 10% мирового рынка меха
Просмотров: 351
Настоящая украинка может все - драться, любить, лечить - актриса сериала "Казаки. Абсолютно лживая история"
Настоящая украинка может все - драться, любить, лечить - актриса сериала "Казаки. Абсолютно лживая история"
Просмотров: 1251
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
19 ноября 2020
Просмотров: 333
Наш росіянин
Кращого сусіда, ніж покійний дід Поляков, у мене не буде. Етнічний росіянин з-під Липецька, він був патріо­том України. — Почалося все ...
четверг, 19 ноября 2020 19:24

Активисты говорят, что судам доверяют 2,2% украинцев. В Верховном суде уверяют - больше

2 Комментировать
Активисты говорят, что судам доверяют 2,2% украинцев. В Верховном суде уверяют - больше
В теме судебной реформы 2020-й стал годом упущенных возможностей, говорят эксперты. Фото: Reuters

Судам доверяет 2,2% украинцев, согласно последним исследованиям Центра Разумкова. Это один из самых низких показателей доверия к государственным институтам в Украине, сообщила эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик.

Об этом было сказано во время онлайн-форума, пишет ZN.UA

Вопрос доверия к суду прокомментировала председатель Верховного суда Валентина Данишевская.

"Мы много работаем над тем, чтобы управлять (в хорошем смысле) вопросами доверия, чтобы люди чувствовали позитивные изменения, которые происходят в судебной системе", - сказала она.

Председатель суда не согласилась с данным социологов и привела свои цифры.

"Эта цифра (2,2%) людей, которые абсолютно доверяют судам. Там еще измеряется показатель скорее доверяют. Мы очень внимательно изучаем эти исследования для того, чтобы понимать, где нам нужно усилить свою работу. По нашим оценкам, в начале реформы в 2017 году уровень доверия был примерно 7%. Сейчас мы видим, что в целом системе доверяют более 13%. Этот показатель вырос почти вдвое", - отметила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Надо захватить власть в этой ВРП" - детективы опубликовали разговоры председателя админсуда Вовка

Заместитель председателя правления Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида сказал: в плане судебной реформы, это год упущенных, нереализованных возможностей, "даже со знаком минус".

"После прекращения полномочий членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, что я считаю было сделано правильно, ВКК до сих пор не имеет, нет даже закона, который бы дал возможность ее сформировать.

Более того, невыполненное так же обещание политиков относительно перезагрузки Высшего совета правосудия и здесь даже те предложения, которые есть по формированию нового состава ВКК под лидерством Высшего совета правосудия, который является тем органом, который на самом деле консервирует все негативные практики в судебной системе. Это тоже ошибочный путь, который приведет только к сохранению коррупционных практик, имеющихся в судах", - сказал эксперт.

В четверг президент Владимир Зеленский заявил западным послам, что к концу года возобновят уголовную ответственность за ложь в декларациях. Также заявил о судебной реформе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
2 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Активисты говорят, что судам доверяют 2,2% украинцев. В Верховном суде уверяют - больше». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

2

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
ноября

На счету 53 убийства: задержали кровавого маньяка

Самое читаемое
Впечатляющие снимки: фотограф зафиксировал новорожденных в первые минуты жизни
Впечатляющие снимки: фотограф зафиксировал новорожденных в первые минуты жизни
20
 Просмотров: 33274
Ударит мороз до -14°С: синоптики дали прогноз до конца недели
Ударит мороз до -14°С: синоптики дали прогноз до конца недели Просмотров: 24075
Аппетитная модель получила лайк от Instagram Папы Римского
Аппетитная модель получила лайк от Instagram Папы Римского
12
 Просмотров: 21267
Нестандартная модель с витилиго соблазнительно позировала в микробикини
Нестандартная модель с витилиго соблазнительно позировала в микробикини
7
 Просмотров: 11709
Гороскоп на 19 ноября: чего следует бояться этого дня
Гороскоп на 19 ноября: чего следует бояться этого дня
 Просмотров: 8299
Политика
На Донбассе зафиксировали новейший российский комплекс
На Донбассе зафиксировали новейший российский комплекс Просмотров: 261
22 ноября в 11 городах пройдет второй тур выборов мэра: список
22 ноября в 11 городах пройдет второй тур выборов мэра: список Просмотров: 63
В ГБР прокомментировали вызов лидеров Майдана
В ГБР прокомментировали вызов лидеров Майдана Просмотров: 144
Беглого депутата от бывшей "Партии регионов" поймали с контрабандой
Беглого депутата от бывшей "Партии регионов" поймали с контрабандой Просмотров: 252
Рассказали какие штрафы ожидают городских глав за невыполнение условий карантина
Рассказали какие штрафы ожидают городских глав за невыполнение условий карантина Просмотров: 162
Больше всего комментируют
6
Зеленскому стали больше доверять - опрос
5
Обыск музея - часть продуманной игры, чтобы дискредитировать Майдан - Вятрович
4
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
3
"Все началось в 1930-е" - директор музея Революции достоинства об обысках
2
Реальные украинские зарплаты в 10 раз превышают официальные
Голосов: 18359
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть