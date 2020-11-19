Активисты говорят, что судам доверяют 2,2% украинцев. В Верховном суде уверяют - больше

В теме судебной реформы 2020-й стал годом упущенных возможностей, говорят эксперты. Фото: Reuters

Судам доверяет 2,2% украинцев, согласно последним исследованиям Центра Разумкова. Это один из самых низких показателей доверия к государственным институтам в Украине, сообщила эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик.

Об этом было сказано во время онлайн-форума, пишет ZN.UA

Вопрос доверия к суду прокомментировала председатель Верховного суда Валентина Данишевская.

"Мы много работаем над тем, чтобы управлять (в хорошем смысле) вопросами доверия, чтобы люди чувствовали позитивные изменения, которые происходят в судебной системе", - сказала она.

Председатель суда не согласилась с данным социологов и привела свои цифры.

"Эта цифра (2,2%) людей, которые абсолютно доверяют судам. Там еще измеряется показатель скорее доверяют. Мы очень внимательно изучаем эти исследования для того, чтобы понимать, где нам нужно усилить свою работу. По нашим оценкам, в начале реформы в 2017 году уровень доверия был примерно 7%. Сейчас мы видим, что в целом системе доверяют более 13%. Этот показатель вырос почти вдвое", - отметила она.

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Заместитель председателя правления Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида сказал: в плане судебной реформы, это год упущенных, нереализованных возможностей, "даже со знаком минус".

"После прекращения полномочий членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, что я считаю было сделано правильно, ВКК до сих пор не имеет, нет даже закона, который бы дал возможность ее сформировать.

Более того, невыполненное так же обещание политиков относительно перезагрузки Высшего совета правосудия и здесь даже те предложения, которые есть по формированию нового состава ВКК под лидерством Высшего совета правосудия, который является тем органом, который на самом деле консервирует все негативные практики в судебной системе. Это тоже ошибочный путь, который приведет только к сохранению коррупционных практик, имеющихся в судах", - сказал эксперт.

В четверг президент Владимир Зеленский заявил западным послам, что к концу года возобновят уголовную ответственность за ложь в декларациях. Также заявил о судебной реформе.