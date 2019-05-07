Активист спросил Зеленского о "регионалах" и коллаборационистах

От позиции Зеленского зависит нацбезопасность, говорит активист. Фото: Reuters

Новоизбранный президент Владимир Зеленский должен дать четкий ответ в отношении к "регионалам" и коллаборационистам. Об этом в видеообращении сказал активист Сергей Стерненко.

"Уважаемый новоизбранный президент. Когда вы шли на эту высокую должность, то противопоставляли себя старым политикам и говорили, что вы политик нового типа. Но почему-то вашей победе больше обрадовались именно так называемые старые, если их так можно называть, политики. Это Янукович Азаров, Лукаш, Добкин, Шуфрич, Портнов и им подобные.

Хотел бы напомнить, что именно из-за этих людей мы в свое время были вынуждены выходить на Майдан. Именно благодаря этим людям состоялась аннексия Крыма и началась оккупация Донбасса и они помогали российским оккупантам ее реализовывать. Сейчас они рассказывают, что у них теперь все будет хорошо, что наконец они вернутся назад к власти.

В то же время вы абсолютно не комментируете все эти "крики радости" от предателей Украины. Поэтому у меня вопрос. Господин Зеленский, вы с ними или с украинским народом? С тоталитарным прошлым или демократическим будущим? Как вы относитесь ко всем этим "регионалам", коллаборационистам и коррупционерам? Озвучьте свою позицию, не молчите. Потому что от этого зависит наше будущее и наша национальная безопасность", - обратился активист к новому президенту.

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Во втором туре президентских выборов шоумен Владимир Зеленский на 48,77% опередил Петра Порошенко. Об окончательных результатах выборов ЦИК сообщила 30 апреля.