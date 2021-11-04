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четверг, 04 ноября 2021 20:57

Акция националистов на Банковой: стали известны требования к Зеленскому
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Представители националистических организаций пришли к офису президента Владимира Зеленского с требованием остановить ползучую оккупацию и взять под контроль расследование резонансного убийства активиста "Правого сектора" Александра Иванины, которое произошло 27 октября в Сумах. В акции приняли участие представители "Правого сектора", ВО "Свобода", С14, Конгресса украинских националистов, батальона "ОУН".

Это убийство-показательная казнь, отмечают протестующие. Иванине неоднократно угрожали местные криминальные авторитеты, а год назад на него было совершено покушение. Парень обращался по этому поводу к правоохранителям, но не получил от них никакой реакции.

Активисты убеждены: убийство является результатом слияния криминалитета с правоохранительными органами и местной властью. Это явление является масштабным, и угрожает не только пограничным и прифронтовым регионам, но и территориальной целостности всего государства.

Организаторы протеста настаивают, что заказное убийство Иванины - это продолжение дестабилизации в критических для Украины областях, как это было в 2014. Здесь под влиянием иностранных спецслужб местные элиты формируют неподконтрольные центральным властям территории.

По словам лидера "Правого сектора" Андрея Тарасенко, следующим может взорваться Днепр. Он напомнил о свежем расследовании британского журналиста Тима Уайта, в котором раскрывается связи мэра этого города Бориса Филатова и его близкого соратника Геннадия Корбана с пророссийским криминалитетом, а также людьми, которые способствовали оккупации Крыма Россией.

"Сегодня они организовали свою частную армию, которая действует под вывеской "Муниципальная стража". И если в столице костяк киевской "Муниципальной стражи" составляют ветераны российско-украинской войны, то в Днепре членами группировки являются уголовники, бывшие беркутовцы и пророссийские элементы. Не меньшие угрозы мы наблюдаем в Одессе, Харькове и других приграничных регионах", - указал Тарасенко.

Как итог, участники акции обнародовали три требования к президенту.

Первая – дать публичный отчет по расследованию убийства Иванины. Вторая – поручить СНБО и правоохранительным органам расследовать связи криминала и российской агентуры с представителями местной власти, которые были обнародованы западными и украинскими журналистами-расследователей. Третья – выяснить, кто и почему в ближайшей среде президента Зеленского "спускает на тормозах" открытые уголовные производства по коррупции в прифронтовых и приграничных регионах.

"Наказание за убийство в Сумах, восстановление полного государственного контроля над Днепром, Одессой, Харьковом - это единственная вакцина против вируса сепаратизма и уничтожения Украины. Если этого не сделает центральная власть, тогда это снова придется делать нам", - отмечают националисты.

После Офиса президента участники акции протеста пошли в Министерство внутренних дел.

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