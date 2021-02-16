Ахметова и Коломойского объединила перспектива получить сверхприбыли на энергорынке – политолог

Политолог Вадим Карасев: "Цены на украинском энергорынке стабильно одни из самых высоких в Европе". Фото: Iamir.info

Компания ДТЭК Рината Ахметова и близкая Игорю Коломойскому Украинская энергетическая ассоциация практически одновременно обратились к правительству с требованием запретить импорт в Украину дешевой электроэнергии. Украинские олигархи редко вступают в союзы друг с другом, но в данном случае их объединила перспектива получить сверхприбыли, спровоцировав рост цен.

Так считает политолог Вадим Карасев.

"Цены на украинском энергорынке стабильно одни из самых высоких в Европе. Во многом это следствие политики нынешнего правительства Шмыгаля. Мы все помним, что ранее он работал топ-менеджером ДТЭК. Старым тепловым электростанциям Рината Ахметова нужна как можно более высокая цена на энергорынке, иначе они станут просто нерентабельными. Воспользоваться ситуацией решил и Игорь Коломойский, который в период новогодних праздников сумел скупить дешевую электроэнергию НАЭК Энергоатома на полгода вперед, и теперь не прочь ее выгодно перепродать. Мешает этим планам только два фактора: импорт дешевой электроэнергии из Беларуси, а также политические риски, которые из-за удорожания энергоресурсов несет президент Владимир Зеленский и его партия Слуга народа. Сейчас оба олигарха объединились, чтобы эти два препятствия устранить. Успешность этой попытки в ближайшем будущем может серьезно повлиять не только на экономику, на и на политическую ситуацию в Украине", - резюмировал эксперт.