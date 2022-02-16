Ахметов приехал в прифронтовый город

Олигархи Ринат Ахметов и нардеп Вадим Новинский приехали в прифронтовой город Мариуполь Донецкой области.

Фото опубликовала компания System Capital Management Ахметова.

"Мариуполь. На родной земле", - написали.

Олигарх пришел на металлургический комбинат "Азовсталь".

"Почему я здесь именно сегодня, 16 февраля? Сегодня весь мир за нас переживает. Сегодня все пишут и говорят, что у нас неспокойно, опасно и тревожно.

Я здесь, чтобы разделить с вами эти волнения и тревоги. Мы любим Мариуполь, мы любим Украину", - заявил Ахметов.

Автор: @scm.ukraine

Олигарх заявил, что в текущем году инвестирует €1 млрд в новое производство и построит университет.

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Ахметов прилетел в Украину 15 февраля, сообщил журналист Михаил Ткач. Опубликовал видео с камеры у международного аэропорта "Запорожье".

"Частный самолет Рината Ахметова P4-SCM с олигархом на борту прилетел сегодня из Парижа в Запорожье в 20:00. А в 20:24, как видно на видео, на площади у аэродрома проезжает кортеж. 9 или 10 автомобилей?", - написал журналист.

Олигархи Ринат Ахметов и Виктор Пинчук на фоне возможного нового витка агрессии России вылетели из Украины. Также вылетел Вадим Новинский и нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар, бизнесмены Александр Ярославский и Василий Хмельницкий, выяснили журналисты. Олигархи, народные депутаты, выехавшие из Украины, должны вернуться в течение 24 часов. Иначе государство "сделает серьезные выводы", сказал президент Владимир Зеленский.