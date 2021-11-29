Ахметов поступает немудро - Верещук

Ахметов Зеленскому бросил вызов. Фото: РБК

Олигарх Ренат Ахметов бросил открытый вызов президенту Владимиру Зеленскому, "а в его лице и украинскому государству".

Об этом сказала вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в программе "Свобода Слова", передает Gazeta.ua.

Ахметов является владельцем многих шахт и предприятий в Донбассе. Поэтому имеет огромное влияние в регионе, отметила она.

"Я вернулась из Луганщины, Донетчины. Как министр, я была там дважды за последние две недели. Хочу привести пример, города Счастья, что на Луганщине. ТЭС принадлежат Ахметову. Люди там боятся, что Ахметов в желании насолить Зеленскому отключит ТЭС. И они останутся без тепла и работы, и таких людей 60 тысяч, когда мы говорим о Луганской и Донецкой областях.

Господин Ахметов, как самый богатый человек в стране, имеющий финансовое состояние и влияние, должен понимать, что это еще и ответственность", сказала Верещук.

Она заявила, что Ахметов поступает немудро, когда прибегает к прямым выпадам против президента.

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Перефразируя лозунг Ахметова в 2014 году: "Услышьте Донбасс", Верещук обратилась со словами: "Услышьте людей".

"Прекратите атаки на президента, государство. Потому что мы можем потерять баланс. Хотя, конечно, государство победит", - добавила она.

На пресс-марафоне Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о подготовке на 1-2 декабря попытки государственного переворота. В нем планируют участвовать россияне. По словам Зеленского, в перевороте примет участие олигарх Ринат Ахметов. Ахметов ответил на заявления президента Владимира Зеленского о втягивании бизнесмена в войну и госпереворот, назвав это "сплошной ложью". "...Меня возмущает распространение этой лжи, вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется президент...И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", заявил он.