Ахметов купил имение за €200 млн

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Олигарх Ринат Ахметов приобрел за €200 млн дом в городе Сен-Жан-Кап-Ферра во Франции. Об этом год назад сообщило британское издание Financial Times.

Компания олигарха приобрела имение после того, как итальянский производитель напитков Campari объявил о его продаже.

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Вилла де Седрес на 18 тыс. квадратных футов расположена на побережье. Построенная 1870 года, была домом короля Бельгии Леопольда II.

В здании 14 спален, большая гостиная с покрытыми шелком стенами и столовая. Библиотека на 3 тыс. книг.

Есть бальный зал и конюшня на 30 лошадей, бассейн олимпийских размеров.

Ринат Ахметов возглавляет список самых богатых людей в Украине. Его состояние оценивают в $6,6 млрд. Среди его активов - металлургический "Метинвест" и энергетический ДТЭК. Президент Владимир Зеленский регулярно дает интервью на телеканале олигарха.