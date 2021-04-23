Адвокаты преувеличивают - Венедиктова назвала количество дел против Порошенко

Ирина Венедиктова объяснила, почему рассмотрение дел длится так долго. Фото: tsn.ua

Количество дел в судах против пятого президента и главы "Европейской солидарности" Петра Порошенко несколько преувеличивают его адвокаты

Об этом генеральный прокурорка Украины Ирина Венедиктова сказала в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на 1+1 в четверг 22 апреля.

По ее словам, речь идет вовсе не о 58 делах.

"Я думаю, адвокаты несколько преувеличивают количество. Я знаю, что около 20 дел сейчас находятся в ГБР, шесть дел - в НАБУ, одно - в Нацполе", - рассказала Венедиктова.

М отметила, что в последнее время около пяти дел были закрыты

"Я подписала подозрение по тому делу, где я видела судебную перспективу. Без всякого политически мотивированного решения. С этим делом я работала, когда я была в ГБР и понимала, как может быть движение. Пришла генеральным прокурором - и подписала", - поянила генпрокурор .

И уточнила, что имеет в виду дело возможного незаконного назначения на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко.

"Адвокаты лица знакомятся с этим делом - уже скоро будет год. Можем ли мы ограничивать подозреваемых в ознакомлении с делом? Можем", - заверила Венедиктова.

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В качестве примера генпрокурор вспомнила резонансное дело Гладковского.

"Прокуроры САП трижды ходили в Высший антикоррупционный суд для того, чтобы ограничить пана народного депутата. Трижды суд отказывал. Ситуация такова, что есть тома, которые секретные. Поэтому судьи решили, что нельзя ограничивать адвокатов в ознакомлении. Хотя этому пану так же будет год. Мы сейчас говорим о скором правосудия. Когда оно будет в суде? Когда сторона защиты закончит ознакомление , - подытожила Венедиктова.

Бывший адвокат Януковича, сейчас первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков знал, что в деле против Порошенко о назначении Семочко нет состава преступления, но требовал от следователей вызвать пятого президента на допросы. Об этом рассказал руководитель следственной группы ГБР, который ведет большинство дел против Порошенко, Олег Корецкий.