Адвокаты Порошенко связали Портнова с ФСБ

Адвокаты Порошенко провели параллели между Портновым и ФСБ.

Бывший заместитель главы Администрации экс-президента Януковича Андрей Портнов, который писал заявления в ГБР на пятого президента Петра Порошенко, использует терминологию ФСБ.

Об этом на брифинге в среду заявили адвокаты Порошенко.

"Господин Труба на недавнем брифинге прямо сказал, что они проверяют насколько законным было направление украинских кораблей в Керченский пролив. То есть для всего мира очевидно право Украины на эти проходы кораблей, а ГБР сомневается", - отметил адвокат Игорь Головань.

Он добавил, что такая позиция ГБР "отвечает интересам государства-агрессора".

"В заявлении Портнова по инциденту в Керченском проливе используется термин "организованная преступная группа". Это тот же термин, которым российская сторона определяет украинских моряков. То, что в производствах по заявлению Портнова и производстве, открытом ФСБ 25 ноября прошлого года, используется такая же квалификация действий украинской стороны - это, видимо, не случайно", - сказал адвокат Порошенко из России Илья Новиков.

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Государственное бюро расследований ведет 13 производств, в которых фигурирует Петр Порошенко. Их открыли по заявлениям Андрея Портнова.