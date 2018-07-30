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понедельник, 30 июля 2018 10:46

Адвокаты Януковича в третий раз не пришли в суд

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Адвокаты Януковича в третий раз не пришли в суд
Адвокаты беглого президента Виктора Януковича пытаются сорвать судебные дебаты. Фото: 5 канал

Заседание Оболонского райсуда Киева по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича перенесли из-за неявки адвокатов подозреваемого. Заседание перенесли на 10:00. Об этом написала в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Как и следовало ожидать, сторона защиты беглого президента Януковича не прибыла на судебные дебаты. Только сегодня, в день начала дебатов, адвокаты подали в суд ходатайство о якобы уважительности причин неявки и отложения судебного заседания. Защитники якобы находятся в Верховном суде, где будет рассматриваться их ходатайства об изменении подсудности данного уголовного дела. Суд сообщил, что это уже третья попытка защитников изменить подсудность данного уголовного производства путем подачи ходатайств в Верховный суд ".

Все четыре адвоката Януковича сообщили судье Владиславу Девятко, что будут в Верховном суде на рассмотрении ходатайства о передаче дела из Оболонского райсуда в другой суд. Это уже третья попытка защиты изменить подсудность дела. Судья назвал такие действия адвокатов сознательным срывом стадии дебатов.

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Также Девятко отметил, что украинское законодательство не дает суду инструментов для реагирования на такие вопиющие действия адвокатов.

Ранее бывший президент Виктор Янукович подал в Печерский районный суд Киева иск к генеральному прокурору Юрию Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации. Заседание назначили на 13 сентября.

На прошлой неделе суд отказал защите Януковича в допросе еще 252 дополнительных свидетелей.

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июля

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