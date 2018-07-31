Адвокаты Януковича опять устроили демарш в суде

Экс-президент Виктор Янукович запретил предоставлять себе помощь государственных адвокатов. Фото: УНИАН

Бывший президент Виктор Янукович запретил государственным адвокатам защищать его в суде. Заявление экс-президента обнародовал Виталий Сердюк в Facebook.

Сегодня в Оболонском суде Киева должны начаться дебаты, на которые вчера не пришли адвокаты Януковича.

"Публикую заявление, в котором Виктор Янукович прямо запретил Центра по оказанию безвозмездной помощи и его адвокатам осуществлять его защиту по назначению судебных и правоохранительных органов. Осуществление таких действий в отношении него будет рассматриваться как преступление, предусмотренное ст.ст. 374, 400-1 Уголовного кодекса Украины".

Янукович считает, что на Оболонский райсуд оказывается политическое давление, а также рассматривается сценарий отстранения от его защиты нанятых им адвокатов. Кто именно осуществляет давление, Янукович не уточняет.

Заявление Януковича направили в Региональный центр предоставления вторичной юридической помощи в городе Киеве.

В начале заседания адвокат Виталий Сердюк заявил, что сейчас в Минске находится его коллега Игорь Федоренко вместе со свидетелем защиты Аркадием Ярощуком - пилотом вертолета, которым Янукович 22 февраля 2014 летел из Харькова в Донецк, и начал настаивать на допросе этого свидетеля.

Девятко отметил, что суд в этом процессе уже изучил обстоятельства, о которых может сообщить свидетель. Судья также предупредил адвоката Сердюка о препятствовании прокурору выступать на дебатах.

"Я предупреждаю вас: не препятствуйте прокурору выступать в судебных дебатах".

Кроме того, Девятко в ответ на ходатайство Сердюка об отводе судьи отметил, что стадия отводов "уже давно прошла".

После того, как в суде объявили технический перерыв, адвокат сообщил журналистам, что не будет участвовать в заседании 31 июля.

"Я имею на руках поручение клиента, чтобы в случае явно незаконных действий, направленных на невозможность заслушивания свидетелей, которые готовы рассказать правду о событиях 2014 года, безотлагательно передать материалы во все международные правозащитные организации, мониторинговые миссим ОБСЕ и ООН. Я вынужден безотлагательно отреагировать на явно незаконные действия суда, которые противоречат Европейской конвенции о защите прав человека и направлены лишь на одно, - на выполнение приказа власти ускорить оглашение приговора против Виктора Януковича".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Верховный суд дважды "кинул" Януковича с ходатайствами

30 июля по делу о госизмене должны были начаться судебные дебаты. Из-за неявки адвокатов заседание перенесли на 31 июля. Виктор Янукович бежал из Украины 23 февраля 2014 года. С тех пор живет в России. Экс-президента обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственной измене, пособничестве РФ. Ему грозит пожизненное заключение. 5 июля 2017 в эфире российского "Первого канала" Янукович заявил, что не хочет участвовать в судебном процессе.