Адвокаты Януковича не дают начать дебаты

Суд над экс-президентом Виктором Януковичем опять не дали провести адвокаты президента-беглеца. Фото: 5 канал

Оболонский районный суд Киева не смог начать прения по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича за его адвокатов, которые вышли из зала.

В начале заседания защитники Януковича - частный Александр Байдык и государственный Виктор Овсянников ходатайствовали о допросе свидетеля экс-премьера Николая Азарова.

Председательствующий судья Владислав Девятко напомнил, что стадия ходатайств завершена и дал слово в дебатах прокурору. Защитник Байдык стал перекрикивать его.

"Прокурор, прекратите дебаты! Перестаньте нарушать закон. Это нарушение права на защиту! Прокурор, прекратите дебаты".

Впоследствии он подошел к прокурору и начал кричать уже возле него.

Судья Девятко призвал прокурора прекратить выступление, поскольку адвокат нарушал судебное заседание. Он также предупредил защитника Януковича, что если он и дальше так себя вести, то его удалят из суда.

После этого оба адвокаты встали и вышли. Судья объявил перерыв до 14:00.

Прокурор назвал такие действия адвокатов "недопустимой практикой" и призвал суд обратиться в квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатов "относительно действий Сердюка, Байдыка и других".

Судья Девятко заявил, что сообщит Центру предоставления вторичной правовой помощи.

"Немедленно сообщу Центру предоставления бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве, что защитник, назначенный за счет государства, без разрешения суда покинул судебное заседание. Суд будет просить или обеспечить его прибытие, или же выполнить решение суда и назначить защитника, который будет защищать интересы обвиняемого, а не устраивать то, что мы видели только что".

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Вчера Оболонский райсуд не смог начать дебаты из-за демарша адвокатов Януковича, которые ушли из судебного заседания. На их место пришел новый - Александр Байдык, который хотел попросить время на ознакомление с делом. Суд назначил Януковичу госзащитника. 30 июля по делу о госизмене Виктора Януковича должны были начаться судебные дебаты. Из-за неявки адвокатов заседание перенесли на 31 июля. Экс-президента обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственной измене, пособничестве РФ. Ему грозит пожизненное заключение. 5 июля 2017 в эфире российского "Первого канала" Янукович заявил, что не хочет участвовать в судебном процессе.