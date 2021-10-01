Адвокат Саакашвили прокомментировал его арест

Юрист назвал арест Саакашвили политическим решением. Фото: "Сегодня"

Адвокат главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили Бека Басилая подтвердил информацию о задержании политика.

Он назвал это политическим решением, сказал юрист в программе "Большая пятница".

"Мы знаем, что это очень политические дела, это не правосудие", - сказал Басилая.

Он рассказал, какие обвинения грузинские власти выдвигает Саакашвили.

"Например, такое обвинение. Зачем пригласил Джо Байдена на ужин и использовал на это госсредства. Есть обвинения: зачем помиловал некоторых обвиняемых. Такие против него здесь дела", - рассказал адвокат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Саакашвили прилетел в Грузию спустя восьми лет эмиграции

Басилая заявил, что все обвинения обжалуют в суде в Страсбурге.

Михеила Саакашвили задержали 1 октября в Грузии. Возвращение на родину Саакашвили после восьми лет эмиграции связано с выборами в местные органы власти 2 октября. Политик призвал сторонников вместе отправиться в Тбилиси, а 3 октября, после выборов, выйти на акции протеста.