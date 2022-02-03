Адвокат Порошенко: Рассмотрение апелляции на арест имущества искусственно затягивают

 
Ексклюзивы
1/5
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине Киева массово "атакуют" туристы
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине Киева массово "атакуют" туристы
Просмотров: 5310
"Трухин может обвалить рейтинг Зеленского" – Сергей Притула
"Трухин может обвалить рейтинг Зеленского" – Сергей Притула
Просмотров: 576
"Чудовища Примаченко и опасная советская символика" – шесть столичных выставок, которые нельзя пропустить в уикенд
"Чудовища Примаченко и опасная советская символика" – шесть столичных выставок, которые нельзя пропустить в уикенд
Просмотров: 558
"Трухина первыми будут "мочить" свои" – к чему приведет скандал с ДТП "слуги"
"Трухина первыми будут "мочить" свои" – к чему приведет скандал с ДТП "слуги"
Просмотров: 1017
"Война неизбежна, но чем позже она будет – тем лучше" – Евгений Дикий
"Война неизбежна, но чем позже она будет – тем лучше" – Евгений Дикий
Просмотров: 2061
"Рупор Кремля! Помойка!" - сотни людей окружили телеканал "НАШ": фото, видео
"Рупор Кремля! Помойка!" - сотни людей окружили телеканал "НАШ": фото, видео
Просмотров: 2314
В Украине с оружием 200 тыс. человек - родители в России должны задуматься над этим – что пишет о нас британская пресса
В Украине с оружием 200 тыс. человек - родители в России должны задуматься над этим – что пишет о нас британская пресса
Просмотров: 2925
Окружение Зеленского "грызется" за доступ к телу президента
Окружение Зеленского "грызется" за доступ к телу президента
Просмотров: 1557
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
Просмотров: 10512
"Украина станет сильнее" - как в Раде реагируют на новый союз с Польшей и Британией
"Украина станет сильнее" - как в Раде реагируют на новый союз с Польшей и Британией
Просмотров: 819
Фото
Все фото
4
3
14
6
22
Сторонница российской агрессии и фанатка Путина Успенская споет с Каменских на &quot;Интере&quot;
Сторонница российской агрессии и фанатка Путина Успенская споет с Каменских на "Интере"
В Украину прилетели еще 85 тонн боеприпасов из США
В Украину прилетели еще 85 тонн боеприпасов из США
&quot;Рупор Кремля! Помойка!&quot; - сотни людей окружили телеканал &quot;НАШ&quot;: фото, видео
"Рупор Кремля! Помойка!" - сотни людей окружили телеканал "НАШ": фото, видео
Обнародовали ответы НАТО и США на требования Кремля о &quot;гарантиях безопасности&quot;
Обнародовали ответы НАТО и США на требования Кремля о "гарантиях безопасности"
&quot;Не слуги народа&quot; - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
Видео
Все видео
"Трухин может обвалить рейтинг Зеленского" – Сергей Притула
"Трухин может обвалить рейтинг Зеленского" – Сергей Притула
Автор репа о Порошенко написал песню о "слуге" Трухине
Автор репа о Порошенко написал песню о "слуге" Трухине
ГБР увидело хищения в "Голосе" – Рудык уже допросили
ГБР увидело хищения в "Голосе" – Рудык уже допросили
В посольстве США отреагировали на обстрел КПВВ "Гнутово"
В посольстве США отреагировали на обстрел КПВВ "Гнутово"
Джонсон выложил видео возле Софии Киевской и предупредил Путина
Джонсон выложил видео возле Софии Киевской и предупредил Путина
Интервью
1/5
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 909
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 360
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
2 Просмотров: 1026
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 1008
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 6948
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 февраля 2022
Просмотров: 81
Господи!
У вечірній маршрутці на Вишеньки людей сиділо негусто, і всі їхали понуро й мовчки, чисто у бомбовозі. І тут в якийсь момент виник цей чоловічок. От ...
четверг, 03 февраля 2022 17:52

Адвокат Порошенко: Рассмотрение апелляции на арест имущества искусственно затягивают

  Комментировать
Адвокат Порошенко: Рассмотрение апелляции на арест имущества искусственно затягивают
Адвокат пятого президента Игорь Головань: "Рассмотрение апелляционной жалобы по наложению ареста на имущество Петра Порошенко перенесено на 9 марта"

Рассмотрение апелляционной жалобы на арест имущества Петра Порошенко искусственно затягивается.

Об этом возле Киевского апелляционного суда заявил журналистам адвокат пятого президента Игорь Головань.

Он сообщил, что сегодня судебное заседание не состоялось, рассмотрение перенесено на 9 марта.

"В связи с, как нам сообщили, болезнью одного из судей коллегии сегодня рассмотрение нашей апелляционной жалобы относительно наложения ареста на имущество Петра Порошенко не состоялось. Мы просили как можно быстрее его назначить, потому что считаем незаконным это наложение ареста. Оно нарушает все возможные предписания и законодательство, и принципы верховенства права", – отмечает Головань.

"Однако, как нам сказали, ближайшим возможным днем ​​будет 9 марта. Соответственно, мы вынуждены будем ждать. Речь идет о том, что только сторона пятого президента заинтересована в скорейшем судебном решении этого вопроса", – констатирует адвокат.

Головань также сообщил, что в постановлении Печерского суда относительно ареста имущества обнаружили вопиющие нарушения закона.

"Мы направили в суд дополнение к нашей апелляционной жалобе. За это время мы выяснили, что количество нарушений законодательства при постановлении Печерским судом определения об аресте имущества увеличилось. Определенные документы, определенные материалы, оказавшиеся добавленными к ходатайству прокурора о наложении ареста и на которые ссылалась судья при постановлении определения об аресте, появились там уже после того, как была провозглашена резолютивная часть решения", – говорит Головань.

"В тех материалах, которые были представлены нам как адвокатам Порошенко для ознакомления перед судебным заседанием о рассмотрении ходатайства об аресте имущества, этих документов не было. И на этих документах нет никаких следов отметки канцелярии, никаких следов того, что они вообще исследовались судом в в ходе судебного заседания. То есть речь идет о том, что Печерский суд, конкретно судья, рассматривая вопрос о наложении ареста имущества, имела какие-то внепроцессуальные контакты с представителями ГБР", – отмечает адвокат.

Он подчеркнул, что эти материалы представлены следователем ГБР по фамилии Гадайчук, который в свое время фальсифицировал уголовное дело против активистов после пикетов в Межигорье при Януковиче.

"Мы видим, что специалисты в фальсификациях очень радушно приняты в дружный коллектив Государственного бюро расследований и занимаются организацией политических преследований и сейчас", – констатирует Головань.

Адвокат сообщил, что на заседание также не пришли прокуроры, знавшие о переносе слушаний.

"Мы считаем, что именно Генеральная прокуратура заинтересована в том, чтобы не рассматривались как можно дольше наши апелляционные жалобы, поскольку нарушения закона, допущенные именно представителями Генеральной прокуратуры, абсолютно очевидны", – резюмирует Головань.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Адвокат Порошенко: Рассмотрение апелляции на арест имущества искусственно затягивают». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
февраля

Вере Брежневой 40. Самые сексуальные кадры и неожиданные факты из жизни артистки

Украинский остров хотели признать скалой

Самое читаемое
&quot;Не слуги народа&quot; - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
22
 Просмотров: 10512
Украинские артиллеристы подогнали смертоносные &quot;Ураганы&quot; к админгранице с оккупированным Крымом
Украинские артиллеристы подогнали смертоносные "Ураганы" к админгранице с оккупированным Крымом
8
 Просмотров: 9000
Мать днепровского стрелка не планирует возвращаться из России - СМИ
Мать днепровского стрелка не планирует возвращаться из России - СМИ Просмотров: 7083
Абсолютный рекорд: коронавирус подкосил шокирующие количество украинцев
Абсолютный рекорд: коронавирус подкосил шокирующие количество украинцев Просмотров: 6300
Исполнилось бы 48: чем запомнился Игорь Пелых и как сложилась судьба его семьи
Исполнилось бы 48: чем запомнился Игорь Пелых и как сложилась судьба его семьи
6
 Просмотров: 5904
Политика
"Зеленский снова плюнул под ноги американцам" – руководителя САП выбирают 16 месяцев
"Зеленский снова плюнул под ноги американцам" – руководителя САП выбирают 16 месяцев Просмотров: 126
В Раде хотят уволить министра Монастырского
В Раде хотят уволить министра Монастырского Просмотров: 423
Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли
Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли Просмотров: 396
"Трухин может обвалить рейтинг Зеленского" – Сергей Притула
"Трухин может обвалить рейтинг Зеленского" – Сергей Притула
 Просмотров: 576
Сторонница российской агрессии и фанатка Путина Успенская споет с Каменских на "Интере"
Сторонница российской агрессии и фанатка Путина Успенская споет с Каменских на "Интере"
4
 1 Просмотров: 1251
Больше всего комментируют
3
"Кролики" на кремлевском ТВ жаловались на Украину
1
"Я сейчас с Денисом поговорю. Монастырским" - опубликовали видео ДТП с нардепом Трухиным
1
В одном регионе стоимость земли вдвое превышает среднюю по Украине
1
ДТП с Трухиным: в ДБР впервые увидели видео, на котором нардеп договаривается с полицейским
1
"Слуги" собирают внеочередную Раду - зовут Венедиктову и Монастирского
Голосов: 1175
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть