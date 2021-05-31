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понедельник, 31 мая 2021 12:30

Адвокат Порошенко опередил "фейки" о неявке пятого президента в СБУ - допрос перенесли

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Адвокат Порошенко опередил &quot;фейки&quot; о неявке пятого президента в СБУ - допрос перенесли
Согласование новой даты допроса подтвердили в пресс-службе СБУ

Пятый президент Петр Порошенко 31 мая не придет на допрос в СБУ. Его снова перенесли по просьбе адвокатов.

Об этом утром в понедельник сообщили адвокат пятого президента Игорь Головань и пресс-служба СБУ.

"Народного депутата Петра Порошенко вызвали на допрос в СБУ, который должен был состояться 31 мая в 15.00. Но по просьбе его адвокатов допрос перенесен на другую дату этой недели", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в СБУ.

Головань на своей странице в Facebook написал, что новая дата и время допроса согласованы. В то же время адвокат заявил, что в установленный законом способ повесток Порошенко не получал.

"Вижу в сети очередную волну фейковых новостей о "возможной неявке Петра Порошенко на допрос в СБУ". Напоминаю, что Петр Порошенко в установленный законом способ никаких повесток не получал. В ответ на предыдущий аналогичный вброс 27 мая я, по поручению Петра Алексеевича, немедленно связался со следователем для согласования времени и даты встречи. Дата и время согласованы. Не на сегодня", - заявил Головань.

В СБУ Петра Порошенко вызвали в качестве свидетеля по делу нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака. Им предъявили подозрения в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. В прошлый раз экс-президента ждали в СБУ 27 мая.

kp.ua
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