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вторник, 26 ноября 2019 12:38

Адвокат эстонского инвестора обратился к Зеленскому по поводу произвола силовиков

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Адвокат Александр Погорелый, представляющий в Украине интересы эстонского инвестора Марселя Вихмана записал открытое видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В нем он утверждает, что за 4 года инвестиционной деятельности столкнулся сначала с вымогательством доли в бизнесе со стороны поселковых властей Затоки, и после отказа с попыткой заказного убийства, за организацию которого сейчас судят секретаря поссовета Вячеслава Бокия. Именно деятельность Погорелого по раскрытию и обнародованию преступных схем по захвату и продаже лучшей пляжной земли, стала поводом для организации покушения на него, заявляет адвокат.

На данный момент все фигуранты уголовного дела, включая киллеров, находятся на свободе, а Бокий исполняет обязанности мэра и уже успел стать фигурантом новых земельных махинаций.

Погорелый заявляет, что на сегодняшний день в Затоке готовится очередное масштабное хищение 53 гектар пляжной земли, а схему "крышует" среднее звено ГПУ и СБУ, оставшееся еще от прошлой власти.

Именно это "звено" Погорелый обвиняет в фальсификации уголовного дела против себя, якобы за попытку вымогательства денежных средств все у того же Бокия.

"В эту пятницу по сфабрикованному делу сотрудники ГПУ и СБУ незаконно пытались проникнуть в мою квартиру, применили силу ко мне и моему адвокату, нарушив все возможные процессуальные нормы" - утверждает адвокат и в подтверждении своих слов публикует видео.

Главной целью этих событий Погорелый считает дискредитацию его и эстонского инвестора перед визитом президента Зеленского в Эстонию и встречу с эстонским президентом и правительством, на которой будет поднята тема ситуации в Затоке.

Еще одной целью адвокат называет предстоящую сессию поселкового совета, на которой должны финально решить вопрос об отчуждении пляжной земли.

"В декабре планируется финальная сессия поселкового совета по отводу курортных земель Затоки в частную собственность. Последнее препятствие перед этим - это уголовное дело против Бокия и моя активная общественная деятельность. И Бокий, руками своей крыши - коррумпированного среднего звена СБУ и ГПУ, пытается посадить меня и тем самым развалить уголовное дело и заставить замолчать!" - утверждает адвокат.

Униан
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