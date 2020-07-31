Администрация США поддерживает увеличение помощи Украине - Помпео

Помпео заявил о поддержке Украины. Фото: Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа поддерживает увеличение летальной помощи Украине.

"Администрация США действительно поддерживает увеличение летальной помощи", - заявил государственный секретарь США Майк Помпео в ходе показаний в сенатском Комитете по международным отношениям, передает "Голос Америки".

Россия является дестабилизирующим силой на международной арене, а администрация Трампа удалась шаги для противодействия ей, заявил он

"Эта администрация предприняла шаги для защиты наших интересов и друзей. Мы обнародовали Крымскую декларацию, мы предоставили Украине летальное военное оборудование. Мы наложили санкции на более 360 российских целей всего, от нарушений прав человека, к поддержке Россией убийственного режима Асада, к использованию наемников и ставленников во всем мире ", - отметил Помпео.

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Оборонный бюджет США также предполагает выделение почти 3,8 млрд долларов на программу "Европейская инициатива сдерживания", направленную на сдерживание России. В свою очередь, Украина в следующем финансовом году от США может получить 250 млн долларов военной помощи.