Абсолютное большинство украинцев осуждают коррупцию, но обращались из-за нее к правоохранителям только 1%

Говоря о коррупции, украинцы демонстрируют определенную непоследовательность, пишут авторы исследования. Фото: @dbr.gov.ua

91% украинцев убеждены, что коррумпированные чиновники должны быть отстранены от должности.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в августе – сентябре в рамках Программы содействия общественной активности "Присоединяйся!", финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID).

Однако лишь 1% граждан обращались в прокуратуру или полицию, чтобы сообщить о случаях коррупции или открыто сообщали о них в СМИ или делали анонимные публикации онлайн - тоже 1%.

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66% респондентов считают, что если можно решить проблему с государственным служащим с помощью вознаграждения, то попытаются этим воспользоваться.

Хотя 65% соглашаются, что каждый, кто предлагает взятку, должен нести такую же ответственность, как и тот, кто ее берет. Почти 50% респондентов считают, что не получат медицинскую помощь или высшее образование, если не дадут взятку.

По мнению опрошенных, наиболее важными проблемами для Украины являются коррупция (50%), российская агрессия (42%) и бедность (37%).

Социологи с помощью интервью опросили 2080 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность исследования – 2,2%.

Ежегодно государственный бюджет Украины теряет 450 млрд грн из-за коррупционных схем. Если добавить к этой цифре еще 500 млрд грн потенциальных инвестиций, которые Украина не получает из-за тех же схем, то будет еще один государственный бюджет.