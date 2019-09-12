Аброськин прокомментировал свое увольнение

Вячеслава Аброськина хотят уволить. ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что остается на своей должности.

"Да, я разговаривал с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Пока на сегодня остаюсь на месте ", написал он в Facebook.

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В среду глава Нацполиции Сергей Князев представил своего нового заместителя, преемника Виталия Невгада - начальника Главного следственного управления Максима Цуцкиридзе.