Я жив и скоро вернусь - пропавший судья Чаус обещает дать показания

Пропавший судья Николай Чаус записал видеообращение с обещанием скорого возвращения. Фото: скрин с видео

Судья Николай Чаус записал видео, в котором извинился перед женой, а также сообщил, что его друзья помогли ему исчезнуть и предотвратили попадание в тюрьму. В ближайшее время он вернется в Украину и даст резонансные свидетельство НАБУ и ГБР.

Видеообращение появилось 16 мая в специально созданном Telegram-канале @chausua.

Судья свободно сидит в офисном кресле на фоне серой стены и, очевидно, читает заранее заготовленный текст.

"Я жив-здоров, и все у меня в порядке. На данный момент нахожусь в полной безопасности и хорошо себя чувствую. Кроме того, все мои конечности на месте, и челюсть без видимых повреждений. В настоящее время не могу сообщить о своем месте пребывания, но вынужден сказать о себе, потому что многие пытаются спекулировать на моем якобы похищении, кому это выгодно", - говирить Чаус на видео.

Отдельно Чаус обратился к жене с извинениями.

"Светлана, прости меня за то, что тебе и нашим детям пришлось пережить. Но так надо было сделать. В ближайшее время, обещаю, все наладится. А те, кто виновен в наших бедах, понесут заслуженное наказание", - сказал сбежавший судья.

И заявил, что похищение действительно было, но в 2016 году - и с тех пор его, запугивая расправой, заставляли находиться в Молдове. Сейчас, по словам Чауса, он собирается вернуться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чауса по указанию ОПУ в ближайшие дни задержат на границе, делая вид, что никакого вывоза в Украину не было - Арьев

"Люди, которые причастны к этому, боялись и боятся, что я вернусь и начну говорить. Но спасибо моим друзьям, которые помогли мне избежать тюрьмы и верной смерти. В ближайшее время я планирую появиться в Украине и дать ответы на все вопросы, которые так интересуют украинское общество, НАБУ и ГБР ", - сказал Чаус.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016-го. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластивки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело. 4 октября 2017-го Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину. 4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.