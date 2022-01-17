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понедельник, 17 января 2022 21:15

"Я за Россию" - по Киеву разгуливают фанаты Путина

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&quot;Я за Россию&quot; - по Киеву разгуливают фанаты Путина
Мужчина заявил, что "его президент – Путин".

В Украине, несмотря на продолжающуюся военную агрессию РФ, есть сторонники российских оккупантов.

Об этом рассказал блогер Сергей Стерненко.

В Киеве мужчина на видео говорит: "Я вообще люблю Россию, Путин наш президент. Я не считаю это предательством, я украинец. Я эту войну не признаю. Я за Россию".

Мужчина сказал, что он из Каменца-Подольского.

"В Facebook этот персонаж подписан, как Алексей Закальский. Всю эту ахинею он нес пророссийскому сайту "Страна", деятельность которого запрещена на территории Украины. Вопрос ставила Антонина Беллоглазова, она была председателем партии Шария. А наиболее известной стала благодаря тому, что в Москве записывала видео, на котором радовалась оккупации Крыма.

У меня есть вопросы касательно ней: почему она до сих пор не привлечена к уголовной ответственности? Почему Служба безопасности Украины ее не замечает? Почему вместо того, чтобы ходить на допросы или в суд, она занимается антигосударственной пропагандой", – сказал Стерененко.

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На видео женщины в столице рассказывают о "братских народах".

Если бы Путин хотел, то уже давным давно захватил бы всю Украину", - говорит женщина.

"Этих людей немного даже жаль. Потому что они жертвы промывшей им мозги российской пропаганды. Российской пропаганды, которая транслируется на украинском телевидении. Например, на телеканале "Наш", - говорит блогер.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

С начала российской агрессии на Донбассе погибли 4488 украинских военных. В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей есть более 200 мест, где пытают украинцев.

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Дата
17
января

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