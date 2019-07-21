"Я проголосовал за ЕС и НАТО" - Порошенко

Порошенко подчеркнул, что "Европейская Солидарность" в новом созыве парламента будет отстаивать европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины. Фото: News Front

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко с семьей проголосовал на выборах в Верховную Раду.

В комментарии журналистам на избирательном участке Петр Порошенко отметил, что партия "Европейская солидарность" в новом созыве парламента будет отстаивать европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины и готова сотрудничать с теми политическими силами, которые не на словах, а на деле исповедуют европейские ценности. Об этом сообщает Интерфакс.

"Я проголосовал на ЕС и НАТО, за европейскую и евроатлантическую Украину - страну, которая точно движется вперед, возвращается в семью европейских народов. Ведь только эти два мощных союза - Европейский Союз и НАТО - являются гарантом мира, безопасности, благополучия для каждого украинского гражданина.

Очень важно, чтобы мы сохранили тот трек, который был нанесен последними 5-ю годами. Сохранили строительство фундамента государственности. И дали отпор российскому реваншу, не позволили им остановить или даже развернуть наше фантастическое государство. Я проголосовал за уникальную команду, которая способна остановить российский реванш и двигать страну вперед. Эта команда имеет силу, волю, патриотизм, опыт, решительность. На протяжении всей кампании мы были объектом атак со стороны российской "пятой колонны" и страны-агрессора. Но нас не остановили, нас не остановить и мы точно победим. В том числе, и сегодня, 21 июля, во время выборов в парламент наш парламентский спецназ защитит Украину. Украина победит", - отметил Петр Порошенко.

"Украинский народ - это главный союзник нашей партии. Мы будем поддерживать всех, кто поддерживает движение Украины в Европейский Союз. И будем давать решительный отпор тем, кто будет пытаться остановить нас. Все, кто будет стоять на европейских позициях, может стать союзником "Европейской солидарности". Все, кто будут не только "пятой колонной" Путина, которым мы будем давать отпор, а кто, прикрываясь сине-желтым флагом, будут исповедовать принципы "пятой колонны" - точно не с нами. Единственные, кто их может остановить - наша фантастическая команда, и мы это сделаем ", - отметил лидер партии.

"В результате напряженной пятилетней работы мы создали армию, которая остановила агрессию на Востоке, которая крепко держит фронт и которая точно гарантирует: если в любую российскую горячую голову придет идея развернуть наступление - он заплатит за это очень высокую цену. Но они думают, что им будет легко сегодня прорвать фронт защиты Украины в парламенте. Именно поэтому сейчас самая большая угроза в парламенте. И именно поэтому мы идем в парламент - для того, чтобы держать фронт. Я твердо убежден, мы имеем доверие людей, и мы точно этот фронт удержим", - отметил Петр Порошенко.