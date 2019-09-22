"Я очень горжусь этим городом" - Сенцов на Book Forum во Львове

Фото: Валерий Шмаков

Во Львове в рамках Book Forum прошел писательский марафон в поддержку украинских заложников Кремля. На мероприятии присутствовал режиссер Олег Сенцов.

Марафон проходил напротив памятника Ивану Франко, сообщает Gazeta.ua.

"Я очень горжусь Львовом. Хочу поблагодарить всех львовян и жителей других городов и стран, которые поддерживали меня и других политзаключенных", - сказал Сенцов.

В марафоне приняли участие вице-ректор УКУ Мирослав Маринович, философ Вахтанг Кебуладзе, писатель Андрей Курков и другие. Участники читали на площади письма политзаключенных.

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На мероприятии объявили, что сейчас в оккупированном Крыму и России остается за решеткой 86 пленных. Боевики на Донбассе удерживают в плену 227 украинцев.

В рамках 26-го Book Forum говорили о волонтерстве и о культурных экспансии в Украине, в частности на Донбассе. Писатели Сергей Жадан и Андрей Курков рассказали о проекте "Восток читает", который начали вместе с Украинским институтом книги, и о библиотеках в прифронтовой полосе.