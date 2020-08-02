Я не доставлю вреда Украине - Кравчук

Кравчук заявил, что не принесет Украине беды. Фото: Украинская правда

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что никогда не подпишет какой-либо документ, который навредит государству.

"Я буду говорить с кем угодно, но я никогда не подпишу документ, который навредит Украине", – сказал Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

"Те ультра-патриоты, которые меня критикуют, что я с кем-то говорю, уже подписали Минские договоренности, где мы до сегодняшнего дня не можем занять точную и ясную позицию. Ведь они подписали, что сначала выборы, а потом граница, что все законы, которые будут приниматься Верховной Радой, согласовывать с "ДНР/ЛНР", – добавил Кравчук.

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Напомним, Кравчук заявил, что надо задействовать США для решения проблемы Донбасса.