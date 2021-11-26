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пятница, 26 ноября 2021 13:17

"Я не Янукович - не побегу" - Зеленский о митингах на Банковой

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&quot;Я не Янукович - не побегу&quot; - Зеленский о митингах на Банковой
Кадр с трансляции пресс-марафона. Фото: скриншот с видео

Глава государства Владимир Зеленский не будет убегать, как четвёртый президент Виктор Янукович. Он продолжит с удовольствием работать на Банковой несмотря на митингующих.

Об этом он заявил во время пресс-марафона 26 ноября, передает Gazeta.ua.

"Я не Янукович. Бежать никуда не буду. Буду ждать всех, кто там собирается на митинги. С удовольствием буду работать на Банковой", - сказал Зеленский.

Добавил, что ежедневно принимает сотни решений. Иногда они бывают ошибочными.

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"Я ежедневно принимаю сто решений - правильных, неправильных. Иногда, к сожалению, ошибочных. Но я двигаюсь вперед. У меня нет времени коммуницировать обо всех моих решения с обществом. В кошельке у меня нет медиа, чтобы помогали коммуницировать", - заявил Зеленский.

В то же время, президент подчеркнул, что принимал и немало результативных решений.

"Но есть результат - люди ездят. По Covid - есть койки. Обустроено 90 тыс. коек, есть вакцины, о которых говорили "у нас нет вакцин", - отметил Зеленский.

Владимир Зеленский располагает информацией о подготовке на 1-2 декабря попытки государственного переворота. В нем планируют участвовать россияне. По словам Зеленского, в перевороте примет участие олигарх Ринат Ахметов.

26 ноября Зеленский проводит пресс-марафон в столичном коворкинге State Arsenal. Офис президента анонсировал, что будет 30 вопросов Зеленскому. Пресс-конференция продлится на 3 ч.

На мероприятие пригласили только 32 СМИ.

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26
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