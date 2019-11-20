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среда, 20 ноября 2019 17:04

"Я изучу вопрос" - Зеленский о кассетном скандале с Трубой

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&quot;Я изучу вопрос&quot; - Зеленский о кассетном скандале с Трубой
Зеленский пообещал изучить вопрос о кассетном скандале. Фото: ichef.bbci.co.uk

Владимир Зеленский не нашел ответа на вопрос о "кассетном скандале", в котором задействованы руководитель ОП Андрей Богдан и директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

Во время посещения Станицы Луганской президент пообещал, что "изучит вопрос", пишет ТСН.ua

"Я слышал, что есть какой-то скандал с ГБР. Там какие-то записи? Если вы не против, я изучу вопрос и отвечу вам, просто не знаю", - сказал он.

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На телеграмм-канале "Трубу прорвало" появились записи якобы разговоров директора Государственного бюро расследований Романа Трубы в своем кабинете. В них говорится о указаниях с Офиса президента.

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