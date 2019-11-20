"Я изучу вопрос" - Зеленский о кассетном скандале с Трубой

Владимир Зеленский не нашел ответа на вопрос о "кассетном скандале", в котором задействованы руководитель ОП Андрей Богдан и директор Государственного бюро расследований Роман Труба.
Во время посещения Станицы Луганской президент пообещал, что "изучит вопрос", пишет ТСН.ua
"Я слышал, что есть какой-то скандал с ГБР. Там какие-то записи? Если вы не против, я изучу вопрос и отвечу вам, просто не знаю", - сказал он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Нормальная рабочая обстановка" - Разумков о конфликтах с Богданом
На телеграмм-канале "Трубу прорвало" появились записи якобы разговоров директора Государственного бюро расследований Романа Трубы в своем кабинете. В них говорится о указаниях с Офиса президента.
Комментарии