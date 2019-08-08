"Я буду защищать независимость церкви" - Зеленский

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В Стамбуле состоялась встреча Вселенского патриарха Варфоломея с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы рады приветствовать вас в Вселенском патриархате. Поздравляем вас с избранием президентом. Верим в вашу успешное служение на этой должности", - поздравил Варфоломей Зеленского, пишет "Укрінформ"

После переговоров и ланча, который Вселенский патриарх дал в честь президента Украины, Варфоломей провел его по храму Святого Георгия.

"Обо всем. Обо всем, что смущает всех, говорили. Я очень рад, что мы имеем здесь мощную поддержку не только на политическом уровне", - сказал Зеленский, уезжая из Патриархии.

Варфоломей провел президента Украины к кортежу.

"Наша общая ценность - жизнь человека. И это главное для меня, особенно сейчас, когда я стал президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви", - заявил Зеленский.

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Православная церковь Украины провела свой первый крестный ход ко Дню Крещения Киевской Руси. Он начался с литургии на территории Софии Киевской. Сотни священников и несколько тысяч верующих прошли от нее к Владимирской горке.