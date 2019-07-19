Я буду противостоять любым нарушением в 107-м округе - Куприй

Нардеп Виталий Куприй приехал в Луганскую область, чтобы противостоять нарушениям избирательного законодательства в 107 округе. Фото: РБК-Украина

Народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по правоохранительной деятельности Виталий Куприй приехал в Луганскую область, чтобы противостоять нарушениям избирательного законодательства в 107 округе.

Об этом он рассказал в интервью местному телеканалу ИРТА.

Отвечая на вопрос о цели приезда в Луганскую область, Куприй рассказал: "Я не впервые на Луганщине. В прошлом году я приезжал сюда как правозащитник. На Луганщине есть проблемы с вмешательством в избирательный процесс. Были вмешательства криминальных элементов, избиение членов комиссии. И тут я увидел сюжет на одном из центральных телеканалов о том, что здесь опять эти процессы нагнетаются. Уголовные элеемнты возвращаются. Мы также видим, как скупают голоса - это было показано в сюжете на одном из центральных телеканалов. Это нарушение уголовного законодательства. Также мы увидели, что есть так называемая чернуха (печатная продукция) против одного из кандидатов. Эти материалы распространяются, но в них нет соответствующих данных о типографии, ответственных за выпуск. Это тоже является нарушением законодательства ", - информирует народный депутат.

Виталий Куприй также рассказал о своем дальнейшем плане действий.

"Я решил приехать сюда, чтобы здесь была законность. Чтобы люди могли свободно выразить свое волеизъявление. Чтобы никто не давил на членов комиссии. Чтобы этот криминал был отстранен. И у меня наметился план действий: это встреча с новым руководством области, нацполиции, СБУ, прокуратуры ", - рассказывает он.

В случае правонарушений и махинаций в день выборов, Виталий Куприй обещает вмешаться, чтобы обеспечить честный избирательный процесс.

"Если в день выборов какие-то данные будут указывать, что нарушается конституционное право людей избирать и быть избранным, я буду вмешиваться как заместитель председателя парламентского комитета по правоохранительной деятельности", - сказал он.

Говоря о технологиях, которые могут сорвать выборы, Виталий Куприй отметил: "У меня сейчас происходят встречи со всеми кандидатами, которые имеют хоть какие-то шансы на победу. И все указывают, что сложные вопросы с нарушением законодательства идут от одного из кандидатов - господина (Александра) Сухова. Этот человек действительно задействована в этих схемах, по моему мнению. И поэтому сейчас я направил соответствующие заявления в Национальную полицию. Уже открываются уголовные производства по этим вопросам, поскольку есть непосредственные подтверждения очевидцев, которые на это указывают ".

Куприй напомнил, что подкуп избирателей - это уголовная ответственность. "Тот, кто это делает, может понести уголовную ответственность - от 5 до 7 лет заключения", - информирует нардеп.

Говоря об избирателях, которые принимают материальную помощь взамен на обещание проголосовать, Куприй сказал: "Ну а что люди? Я их понимаю. Они доведены до нищеты действующей системой. Ему кто-то даст сахар и он его берет. Но стоит помнить, что надо голосовать по зову души. За своего кандидата ".

Заместитель председателя парламентского комитета по правоохранительной деятельности также вспомнил о кандидатах-клонах на выборах в 107 округе.

"Даже посмотрев на проект бюллетеня, я вижу что там четыре фамилии Рыбалка. И даже один из кандидатов имеет такую же фамилию, имя и отчество. Я общался с руководством штаба настоящего Сергея Рыбалка и спросил: "а что вы будете делать в такой ситуации?", - а они сказали что писать на агитационных футболках год рождения (1978), чтобы так можно было найти своего кандидата ".

Куприй также обвинил Центральную избирательную комиссию, которая не противодействует манипуляциям с клонами. "ЦИК исказила эту ситуацию. Партийный бюллетень они пронумеровали, а мажоритарные они не дали указания нумеровать. Кандидат мог бы сказать: "мой номер такой", - и людям было бы легче его найти ", - резюмировал народный депутат.

Напомним, 17 июля на телеканале "Наш" вышел новостной сюжет, в котором рассказывается о масштабной избирательной сетке, организованную командой кандидата в народные депутаты Александра Сухова. Местным жителям раздают сахар, а также предлагают 100 грн за голос на выборах. В сюжете были показаны свидетельства участников этой избирательной пирамиды по подкупу избирателей.